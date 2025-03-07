Dijital Zeka Fabrikası Çalışmaya Başladı

CHONGQİNG, 7 Mart (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Chongqing kentinin Yubei bölgesinde yer alan Chang'an Otomotiv Dijital Zeka Fabrikası'nın son montaj atölyesindeki otomatik üretim hattı, 6 Mart 2025.

Chang'an Otomotiv Dijital Zeka Fabrikası, yıllık yaklaşık 280.000 adet yeni enerjili araç kapasitesiyle 2024 yılında resmen faaliyete geçti.

Tüm üretim sürecini dijitalleştirme hedefiyle yola çıkan fabrika 5G, yapay zeka ve dijital ikiz teknolojisi gibi 40'tan fazla ileri teknolojiyi hayata geçiriyor.

Fabrika, farklı araç modellerini hızlı bir şekilde değiştirebilme kapasitesine erişmesinin yanı sıra farklı markalardan ve farklı güçlerden araç türlerinin eşzamanlı üretimini gerçekleştirdi. Böylece sadece üretim verimliliğini artırmakla kalmayarak aynı zamanda pazar talebindeki değişikliklere yanıt verme kabiliyetini de geliştirdi. (Fotoğraf: Wang Quanchao/Xinhua)