Dikili Belediyesi\'nden İhtiyaç Sahiplerine Destek

Güncel

(İZMİR) - Dikili Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün yıl boyunca sürdürdüğü budama çalışmalarından elde edilen ağaç dalları, belediye şantiyesinde işlenerek yakacak haline getiriliyor ve ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılıyor.

"Hem doğamızı koruyor, hem de ihtiyaç sahibi ailelerimizin yuvalarını ısıtıyoruz."

Sosyal belediyecilik uygulamalarına yılın dört mevsiminde devam ettiklerini belirten Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, "Kış soğuklarının kendini hissettirdiği bugünlerde hiçbir hemşehrimizin yuvası soğuk kalmasın diye çalışıyoruz. İlçemizde yürüttüğümüz budama çalışmalarından elde ettiğimiz dalları birer umut ışığına dönüştürüyoruz. Böylelikle hem doğamızı koruyor hem de ihtiyaç sahibi ailelerimizin yuvalarını ısıtıyoruz. Toplanan dallar yakacak olarak hazırlanarak evlerde sıcak bir ortam yaratırken yüreklere de umut oluyor. Her çalışmamızla dayanışmamızı büyütüp sevgi ve emek ile ilçemizi daha güzel yarınlara taşımaya devam edeceğiz" dedi.