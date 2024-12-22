Dikili Belediyesi Tiyatro Topluluğu İlk Oyununu Sahneledi - Son Dakika
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Dikili Belediyesi Tiyatro Topluluğu İlk Oyununu Sahneledi

Dikili Belediyesi Tiyatro Topluluğu İlk Oyununu Sahneledi

Dikili'de, Dikili Belediyesi Tiyatro Topluluğu 'Kadınlık Bizde Kalsın' adlı ilk oyununu başarılı bir şekilde sahneledi. Belediye Başkanı Adil Kırgöz, performansın sanatın ilçede ne kadar güçlü olduğunu gösterdiğini ifade etti.

22.12.2024 12:44  Güncelleme: 12:46
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(İZMİR)- Dikili Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde kurulan Dikili Belediyesi Tiyatro Topluluğu, "Kadınlık Bizde Kalsın"  adlı ilk oyunu sahneledi. Belediye Başkanı Adil Kırgöz, "Bu akşam da aylardır özveri ve heyecanla hazırlanan topluluğumuzun ilk sahne performansını izledik. Sahnede sergilenen emek, sanatın ilçemizde ne kadar güçlü bir şekilde hayat bulduğunu bizlere bir kez daha gösterdi" dedi.

Dikili Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde kurulan Dikili Belediyesi Tiyatro Topluluğu, ilk oyununu sahneledi. Tiyatro eğitmeni Damla Ekeke İkiz yönetiminde 14-75 yaş arası oyunculardan oluşan kadrosuyla Yılmaz Erdoğan'ın kaleme aldığı "Kadınlık Bizde Kalsın" adlı oyunu ücretsiz sahneleyen Dikili Belediyesi Tiyatro Topluluğu, Dikili Belediyesi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi'ni hınca hınç dolduran seyirciler tarafından büyük alkış aldı.

"Sanatın ışığı Dikili'mizde parlamaya devam edecek"

Kadınların ve erkeklerin toplumdaki rollerinin daha eşitlikçi bir düzleme oturması gerektiği konusunu işleyen oyun sonrasında konuşan Belediye Başkanı Adil Kırgöz, "İlçemizde kültür, sanat alanında önemli bir eksikliği tamamlamak adına bir yıl önce Dikili Belediyesi Tiyatro Topluluğumuzu oluşturduk. Bu akşam da aylardır özveri ve heyecanla hazırlanan topluluğumuzun ilk sahne performansını izledik. Sahnede sergilenen emek, sanatın ilçemizde ne kadar güçlü bir şekilde hayat bulduğunu bizlere bir kez daha gösterdi. Oyuncularımızı, teknik ekibimizi ve kıymetli hocamızı tebrik ediyorum. Söz verdiğimiz gibi; sanatın ışığı Dikili'mizde parlamaya devam edecek" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Dikili Belediyesi Tiyatro Topluluğu İlk Oyununu Sahneledi - Son Dakika

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