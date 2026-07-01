Dikili'de Makilik Alanda Yangın Söndürüldü

İzmir'in Dikili ilçesinde makilik alanda çıkan yangın söndürüldü.

Bademli Mahallesi yakınlarındaki makilik alanda dün akşam saatlerinde başlayan yangına Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri gece boyunca karadan müdahalelerini sürdürdü.

Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen alanda soğutma çalışmaları devam ediyor.

Dikili ilçesi Bademli Mahallesi yakınlarındaki makilik alanda dün henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmış, ihbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 17 arazöz ve 3 dozer sevk edilmişti.