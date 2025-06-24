İzmir'in Dikili ilçesinde çıkan makilik yangınına ekiplerin müdahalesi sürüyor.
Çandarlı Mahallesi'ndeki Eyko Sitesi yakınlarındaki makilik alanda henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.
Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne 3 uçak, 3 helikopter, 10 arazöz, 4 su ikmal ve dozer sevk edildi.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Dikili'de Makilik Yangınına Müdahale Devam Ediyor - Son Dakika
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