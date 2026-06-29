Dikili'de Tarım Arazisinde Yangın - Son Dakika
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Dikili'de Tarım Arazisinde Yangın

Dikili\'de Tarım Arazisinde Yangın
29.06.2026 16:15
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Dikili'de çıkan yangın makilik alana sıçradı, havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İZMİR'in Dikili ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın makilik alana sıçradı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Dikili'nin Yaylayurt Mahallesi'ndeki bir tarım arazisinde, öğle saatlerinde yangın çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle büyüyerek yanındaki makiye sıçradı. Bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 4 uçak, 5 helikopter, 23 arazöz, 2 dozer ve çok sayıda orman işçisi sevk edildi. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Kaynak: DHA

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