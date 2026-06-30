Dikili'de Yangın Kontrol Altına Alındı

İzmir'in Dikili ilçesinde tarım alanında başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı.
Çandarlı Mahallesi yakınlarındaki ziraat alanında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan ve rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçrayan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 7 uçak, 8 helikopter, 35 arazöz ve 4 dozer ile itfaiye ekipleri müdahale etti.
Yangın, ekiplerin havadan ve karadan yürüttüğü yoğun çalışmalar sonucunda kontrol altına alındı.
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