Dikili'de Yangın Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor
Dikili'de makilik alanda çıkan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
İzmir'in Dikili ilçesinde makilik alanda çıkan yangına müdahale sürüyor.
Alınan bilgiye göre, Çandarlı Mahallesi Eyko Sitesi yakınlarındaki makilik alanda yangın çıktı.
Haber verilmesiyle bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait ekipler ve itfaiye sevk edildi.
Ekipler, alevlerin yerleşim yerlerine sıçramaması için çalışmalarına devam ediyor.
Öte yandan, yangının sitedeki trafonun patlaması sonucu çıktığı öne sürüldü.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Dikili'de Yangın Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?