Dikili ve Midilli Arasında Feribot Seferleri Görüşüldü - Son Dakika
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Dikili ve Midilli Arasında Feribot Seferleri Görüşüldü

Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, İstanbul Deniz Otobüsleri ile Dikili-Midilli arasında başlayacak feribot seferleri için Kuzey Ege Bölge Valisi ve Midilli Belediye Başkanı ile bir araya geldi. Görüşmede, seferlerin iki bölge arasında kültürel ve ekonomik iş birliğine katkı sağlayacağı belirtildi.

07.12.2024 12:34
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(İZMİR)- Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) markasıyla Dikili-Midilli arasında başlayacak feribot seferlerini görüşmek üzere Kuzey Ege Bölge Valisi Kostas Moutsouris ve Midilli Belediye Başkanı Panagiotis Christofas ile bir araya geldi.

Dikili ve Midilli Adası arasında kültür, turizm, ekonomi alanlarında iş birliğinin görüşüldüğü ziyarette İDO Genel Müdürü Dr. Murat Orhan, Operasyon Koordinatörü İsmail Demir, Hat ve Satış Müdürü Aşkın Lermi, Başkan Kırgòz'e eşlik etti.

Dikili-Midilli seferlerinin Ege'nin iki yakasında Türk-Yunan dostluğunu pekiştireceğini, Midilli Adası ve Dikili'nin ekonomisine katkı sağlayacağını belirten Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, "Komşumuz Midilli Adası'nda İDO Heyeti ile birlikte Kuzey Ege Bölge Valisini ve mevkidaşım Midilli Belediye Başkanını ziyaret ettik. Dikili-Midilli arasında başlayacak feribot seferleri ile ilgili verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Dikilimiz Midilli Adası'na çok yakın konumda. Feribot seferlerinin ilçemizin turizmine, ekonomisine katkı sunacağına, esnafımızın lokmasını büyüteceğine yürekten inanıyorum. Bu konuda bizlerden desteklerini esirgemeyen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'na Dikili halkı adına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

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