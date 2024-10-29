Dikmen\'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı

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Sinop'un Dikmen ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Hükümet Konağı önündeki tören Kaymakam Ozan Civelek ve Belediye Başkanı Adnan Acar'ın vatandaşların bayramını kutlamasıyla başladı.

Ardından saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu.

Kaymakam Civelek, törende yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in 101'inci yılını her birlikte coşkuyla kutladıklarını söyledi.

Vatandaşların bayramını tebrik eden Civelek, "Cumhuriyet'imizin kurucusu olan Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimize kahraman gazilerimizi sonsuz minnet, şükran ve rahmetle anıyorum. Cumhuriyet'imizin 101'inci kuruluş yıl dönümü kutlu olsun." dedi.

Civelek'in konuşmasının ardından öğrenciler tarafından şiirler okunarak, çeşitli gösteriler sunuldu.