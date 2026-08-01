Dil, Devletin Temelidir - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Dil, Devletin Temelidir

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TDED Başkanı Erdem, dili korumanın devletin korunması için şart olduğunu vurguladı.

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği (TDED) Genel Başkanı Ekrem Erdem, "Derneğimiz Türkiye'nin varlık sebebidir, önce devleti korumak istiyorsak, savunmak istiyorsak savunmaya dilden başlamak lazım, dili kaybedersek devletimizi kaybederiz" dedi.

Erdem, TDED Samsun Şubesi'nin İlkadım Belediyesi Acem Tekkesi Kültür Evi'nde düzenlenen olağanüstü genel kurul toplantısında, derneğin bütün faaliyetlerini kamunun menfaatini gözeterek yaptıklarını söyledi.

Derneğin kamu yararına katkı sunmak amacıyla kurulduğunu aktaran Erdem, insanların sosyalleşebileceği ve düşüncelerini paylaşabileceği ortamlar oluşturmak için çeşitli konferanslar ve etkinlikler düzenlediklerini dile getirdi.

Dernek olarak dergilerin yanı sıra kitap da basmaya başladıklarını belirten Erdem, şunları kaydetti:

"Derneğimiz Türkiye'nin varlık sebebidir, önce devleti korumak istiyorsak, savunmak istiyorsak savunmaya dilden başlamak lazım. Dili kaybedersek devletimizi kaybederiz. Dili kaybedersek kendimiz değer kaybederiz. İnsanın değeri dili kadardır. Devleti de devlet yapan, devleti kuran milletlerdir ama devleti koruyan, kollayan kesinlikle dildir."

Samsun Vali Yardımcısı Vekili Enver Hakan Zengince ise dilin yalnızca günlük iletişimi sağlayan bir araç olmadığını, aynı zamanda bir milletin düşünce sistemini ve yaşam tarzını nesilden nesile aktaran bir güç olduğunu söyledi.

Dilini kaybeden bir milletin hafızasını da kaybedeceğini anlatan Zengince, "Türkçemizi sadece bir konuşma dili olarak değil, bilimde, sanatta, akademide, teknolojide ve edebiyatta zirveye taşımak bireysel ve toplumsal olarak hepimizin ortak vazifesidir. Küreselleşmenin ve dijitalleşmenin getirdiği yozlaşmaya karşı en güçlü kalkanımız dilimiz ve köklü edebiyat bilincimizdir." dedi.

Divan başkanlığını eski AK Parti milletvekili Musa Uzunkaya'nın üstlendiği kurulda seçime tek listeyle gidildi. Oylama sonucu TDED Samsun İl Başkanlığına oy çokluğuyla Ondokuz Mayıs Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bekir Şişman seçildi.

TDED Samsun İl Başkanı Şişman, yeni yönetim kuruluyla derneği ileri taşıyabilmek için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Kaynak: AA

Edebiyat, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dil, Devletin Temelidir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Biya’nın Avrupa Ziyareti 54 Günü Geçti Biya'nın Avrupa Ziyareti 54 Günü Geçti
Cezayir’de yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 25 ölü, 44 yaralı Cezayir'de yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 25 ölü, 44 yaralı
Muğla’daki Orman Yangını Hava Görüntüsüyle İfadeler Muğla'daki Orman Yangını Hava Görüntüsüyle İfadeler
Kuşadası’nda bıçaklı kavga: 1 ölü Kuşadası’nda bıçaklı kavga: 1 ölü
Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, 260 milyon liralık “Danışmanlık geliri” bilmecesini açıklayamadı Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, 260 milyon liralık “Danışmanlık geliri” bilmecesini açıklayamadı
Cem Küçük’ün savcılıktaki ifadesinde dikkat çeken “Ayakkabı hediyesi“ detayı Cem Küçük'ün savcılıktaki ifadesinde dikkat çeken "Ayakkabı hediyesi" detayı

18:50
Genç kadına sokak ortasında ahlaksız teklifte bulunan şahıs hakkında soruşturma başlatıldı
Genç kadına sokak ortasında ahlaksız teklifte bulunan şahıs hakkında soruşturma başlatıldı
18:36
Osimhen ve Leao transferi aynı anda duyuruldu
Osimhen ve Leao transferi aynı anda duyuruldu
17:36
Mersin Belediye Başkanı Seçer’in kardeşinden Özgür Özel’in “Kasası“na” seçim öncesi 250 bin liralık para transferi
Mersin Belediye Başkanı Seçer'in kardeşinden Özgür Özel'in “Kasası"na” seçim öncesi 250 bin liralık para transferi
17:21
İstanbul’da üç ilçe belediye başkanı AK Parti’ye geçti
İstanbul'da üç ilçe belediye başkanı AK Parti'ye geçti
17:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eylül ayında kiralık ev projemize başlıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eylül ayında kiralık ev projemize başlıyoruz
16:44
Altın yatırımcısının beklediği haber geldi
Altın yatırımcısının beklediği haber geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.08.2026 19:15:51. #7.13#
SON DAKİKA: Dil, Devletin Temelidir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.