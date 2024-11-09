Dil Sınavlarında Eşitlik Vurgusu - Son Dakika
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Dil Sınavlarında Eşitlik Vurgusu

Dil Sınavlarında Eşitlik Vurgusu

ALTE Genel Sekreteri Saville, dil sınavlarında eşitlik ve kapsayıcılığın önemini vurguladı.

09.11.2024 12:49
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Avrupa Dil Sınavı Geliştiricileri Birliği (ALTE) Genel Sekreteri Dr. Nick Saville, dil sınavlarında küresel adaletin sağlanabilmesi için eşitlik ve kapsayıcılığın güçlendirilmesinin gerektiğini söyledi.

Saville, Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenen ALTE 61. Konferansı kapsamında AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Bu konferansı düzenlemelerindeki motivasyonlarının "35 yıldır ALTE ile yaptıkları şeyi genişletmek ve çok dilliliği teşvik etmek" olduğunu kaydeden Saville, dünya çapında herhangi bir dilin öğretilmesi ve değerlendirilmesi misyonuna sahip olduklarını belirtti.

Saville, bu konferansın Türkçeye odaklanmasından duyduğu heyecanı dile getirdi.

Bu yılki konferansın temasının eşitlik, kapsayıcılık ve çeşitlilik üzerine odaklandığını anlatan Saville, bu değerlerin ALTE'nin misyonu ve uygulamaları için çok önemli olduğunu vurguladı.

Saville, eşitlik ve kapsayıcılığın yalnızca dil sınavlarında değil aynı zamanda küresel adaletin sağlanmasında kritik rol oynadığını, bu temaların her seviyedeki dil eğitimine ve değerlendirmesine nasıl entegre edileceğini ele aldıklarını söyledi.

Bu ilkelerin, ALTE'nin misyonunun merkezinde yer aldığına dikkati çeken Saville, "İki ana prensibimiz var. Birincisi, standartları belirlemek yani farklı dillerdeki yeterlilik seviyelerine odaklanmak ve özellikle dil yeterliliğini ölçen ve öğrenmeyi destekleyen sınavların kalitesi üzerinde çalışmak." ifadelerini kullandı.

"Tüm dillerin öğrenilmesini her seviyede destekliyoruz"

Saville, ALTE'nin adil dil sınavı uygulamalarını teşvik eden küresel ağ oluşturma konusundaki kararlılığını belirterek, "İnsanların hayatında bir etki ya da bir fark yaratmaya çalışıyoruz. Her şeyden önce ister ikinci bir dil olarak, ister tatile çıkmak için ihtiyaç duyulan bir şey olsun, başlangıç seviyesinden akademik seviyeye kadar tüm dillerin öğrenilmesini her seviyede destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

ALTE üyeliğinin Türkiye, Kuzey Amerika, Asya ve Afrika gibi Avrupa dışındaki ülkeleri de kapsayacak şekilde genişlemesine değinen Saville, ALTE'nin çok çeşitli ve çok dilli bir toplumu teşvik etmedeki rolünün altını çizdi.

ALTE, işbirliğiyle dil sınavlarının kalitesini artırmaya odaklanıyor

Bu yıl YEE'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen ALTE 61. Konferansı'nın dünya çapında yılda iki kez düzenlenen bir dizi toplantının parçası olduğunu anlatan Saville, bu etkinliklerin en iyi uygulamaları paylaşmaya ve dil değerlendirme kalitesini artırmaya odaklandığına işaret etti.

Saville, "Dünya çapında 60'ın üzerinde etkinliğimiz oldu. Her seferinde aynı konulara odaklanıyoruz. Çalışma gruplarımız, bize ders veren uzman üyelerimiz var ve genel olarak insanların dil öğrenme biçimlerini ve dil değerlendirmesinin daha iyi öğrenmeye nasıl katkıda bulunduğunu geliştirmek amacıyla uygulamaları paylaşıyoruz." diye konuştu.

Eşitlik ve kapsayıcılığı teşvik etmenin zorlukları

Saville, dil eğitimi ve değerlendirmesi için daha az kaynağa sahip bölgelerdeki dil sınavlarında eşitlik ve kapsayıcılığı teşvik etmenin zorluklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Cambridge Üniversitesinin sahip olduğu gibi çok iyi kaynaklara sahip bazı kuruluşlar var ancak dünyanın diğer bölgelerine gittiğinizde öğrenmeyi ve değerlendirmeyi desteklemek için mevcut kaynaklar çok daha az."

Dünya çapında kaliteli dil sınavlarını desteklemek için kapasiteyi geliştirmenin önemini vurgulayan Saville, "İnsanların iyi kalitede değerlendirme yapmak için gerekli minimum standartlara ulaşmalarına yardımcı olmak için kapasite geliştirmeye çabalıyoruz." dedi.

ALTE'nin ilerleme için sağladığı fırsatlara değinen Saville, "ALTE, bir topluluk oluşturuyor ve insanların yaptıkları işi geliştirmelerine destek olacak araçlar sağlıyor." diye konuştu.

Kaynak: AA

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