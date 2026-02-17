Dila Yüksel Atölyeleri ile Çocuklara Umut - Son Dakika
Dila Yüksel Atölyeleri ile Çocuklara Umut

Dila Yüksel Atölyeleri ile Çocuklara Umut
17.02.2026 12:20
Nuri Seha Yüksel, ailesini kaybettikten sonra dezavantajlı çocuklar için sanat atölyeleri kurdu.

İZMİR'de, 30 Ekim 2020'de meydana gelen depremde oğlu, kızı ve eşini kaybeden aile hekimi doktor Nuri Seha Yüksel'in kurduğu dernekle, dezavantajlı okullarda açılan bilim ve sanat atölyeleriyle çok sayıda çocuğa ulaşıldı. 6'ncı atölyeyi açan Dila Yüksel Yürek Atölyesi Derneği Kurucusu Doktor Nuri Seha Yüksel, "Dezavantajlı bölgelerde olan çocukları bilim, sanat, kültür alanında destekleyecek çalışmalara yönlendirecek işler yapmak aklıma geldi. Çocukların etkinlikler sırasında yüzünde bir tebessüm oluşturmak, yetenekli olanların da yollarını açmak dileğiyle böyle bir çalışmanın içine girdik" dedi.

İzmir'de yaşayan aile hekimi Nuri Seha Yüksel, 30 Ekim 2020'de Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde yıkılan Emrah Apartmanı'nın enkazında, oğlu Ege Ilgaz (17), kızı Dila (11) ve eşi Burcu Yüksel'i (48) kaybetti. Kaybının ardından 2023 yılında Dila Yüksel Yürek Atölyesi Derneği'ni kuran doktor Yüksel, dezavantajlı bölgelerdeki okullarda bilim, sanat ve kültür atölyeleri açmaya başladı. Dernek kapsamında bugüne kadar 5 atölye açılırken, 6'ncı atölye ise Kemalpaşa ilçesindeki TOKİ Kemalpaşa Ortaokulu'nda açıldı. Açılışa Kemalpaşa Kaymakamı Musa Sarı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ogün Derse, okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

'ANILARINI YAŞATMAK İSTEDİM'

Doktor Nuri Seha Yüksel, duygularını anlatarak, "Ailemi kaybettikten sonra tam anlamıyla dünya başıma yıkılmıştı. Onları kaybetmenin acısını yaşarken annemin, 'Sen onların hala babasısın. Ayağa kalkmalısın. Onların anılarını yaşatmalısın' sözüyle ayağa kalktım. Onların anılarını yaşatmak için bir şeyler yapmaya gayret ettim. Kızım ve oğlum, sanat ile bilim konusunda yetenekli ve çok başarılı çocuklardı. Biz imkanlarımızı zorlayarak onları etkinliklere götürmeye, bilim ve sanatla tanıştırmaya gayret ettik. Benim de aklıma öncelikle dezavantajlı bölgelerde olan çocukları bilim, sanat, kültür alanında destekleyecek çalışmalara yönlendirecek işler yapmak geldi. Çocukların etkinlikler sırasında yüzünde bir tebessüm oluşturmak, yetenekli olanların da yollarını açmak dileğiyle böyle bir çalışmanın içine girdik" dedi.

'DİLA'NIN ARKADAŞLARI ÇOĞALDI'

İlk olarak Limontepe'de bir ilkokulda 'Dila' adına bir atölye açtıklarını söyleyen Yüksel, "Daha sonra Bornova'da bir ortaokul ve bir lisede, görsel sanatlar ve müzik atölyesi açtık. 2 ay önce de deprem nedeniyle kader ortaklığı yaşadığımız İskenderun'daki bir lisede görsel sanatlar atölyesinin açılışını yaptık. Dokunabildiğimiz ve bir araya geldiğimiz birçok çocuk oldu. Böylece Dila'nın arkadaşları çoğaldı. Dila 11 yaşındaydı. Bir hayat yolculuğunda yolun başındaydı. Tüm bunları hem kızımın anılarını oluşturmak hem de birçok çocuğa dokunabilmek adına yapıyoruz. Robotik takımlarını destekleyerek, kültür merkezlerinde etkinlikler yaparak çocukların yüzünde tebessüm yaratmaya gayret ediyoruz" dedi.

'DERNEĞİ BÜYÜTMEK İSTİYORUZ'

Doktor Yüksel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hüznü ve mutluluğu bir arada yaşıyorum. 2023 yılında yakınlarımız ile hayalleri sevgiye sarıp gerçeğe kavuşturalım diye yola çıktık. Dila Yüksel Yürek Atölyesi Derneği, küçük bir dernek ama yavaş yavaş ilerleyeceğimizi düşünüyoruz. Benim için en paha biçilemez olan, çocukların yüzündeki tebessüm. Yaşanan kötü olaylardan dolayı çocukların gözleri yaşla dolmasın, hüzünlenmesinler. Yaptığımız her etkinlik onları daha mutlu etsin. Yetenekli çocuklar gelişsin ama en büyük yetenek mutlu olmak. Mücadele eden, emek veren birçok insan var, onların destekleriyle de derneği büyütmek istiyoruz."

TOKİ Kemalpaşa Ortaokulu Müdürü Durmuş Bilgen ise "TOKİ Kemal Paşa Ortaokulu, merkezin dışında, dağın eteğinde bir okul. Bu bölge, maddi kaynakları kısıtlı olan ve dezavantajlı öğrencilerin olduğu bir yer. Çocuklarımızı eğitimde fırsat eşitliğinden yararlandırmayı amaçladık. Aynı zamanda ülkemizin kurucusu Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi, 'Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuştur' sözünden yola çıkarak çocuklarımıza hayat olabilmek, onları çağın gereklerine uygun yetiştirmek için Seha hocamızla el ele verdik. Bu gayeyle Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile uyumlu değer ölçüsünde çocuklarımızın halk oyunları, müzik bilgisini geliştirmek için Ayşe öğretmenimizle beraber istişare ettik ve bu güzel atölyeyi hep birlikte inşa ettik. Biz de Seha hocamız için bir sürpriz yaparak okulumuz kütüphanesine eşi Burcu Yüksel'in, Akıl Zeka Oyunları Atölyesi'ne de Ege Ilgaz Yüksel adını verdik" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Kültür, Güncel, Sanat, Son Dakika

Kültür, Güncel, Sanat, Son Dakika

SON DAKİKA: Dila Yüksel Atölyeleri ile Çocuklara Umut
