Dilan Polat ve Eşi Engin Polat'a Vergi Suçlamaları: 295 Milyon TL Kamu Zararı - Son Dakika
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Dilan Polat ve Eşi Engin Polat'a Vergi Suçlamaları: 295 Milyon TL Kamu Zararı

Dilan Polat ve Eşi Engin Polat\'a Vergi Suçlamaları: 295 Milyon TL Kamu Zararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Dilan Polat ve Engin Polat ile 6 şirketleri hakkında 'Vergi kanununa muhalefet' suçlamasıyla 7 ayrı iddianame hazırladı. Toplamda 295 milyon 131 bin 368 TL kamu zararı tespit edildi.

28.11.2024 16:50  Güncelleme: 16:59
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İSTANBUL Cumhurşiyet Başsavcılığı tarafından sosyal medya fenomeni Dilan Polat, eşi Engin Polat ve ailesine ait 6 şirketle fenomen Tolunay Topal'a ait 1 şirket hakkında yürütülen 'Vergi kanununa muhalefet' soruşturması tamamlandı. Hazırlanan 7 ayrı iddianamede Dilan Polat, Engin Polat, Sezgin Polat, mali müşavir Ahmet Gün ve fenomen Tolunay Topal şirket yetkilisi olarak yer aldı.Şirketlerde toplam 295 milyon 131 bin 368 TL kamu zararı tespit edildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, kara para, yasadışı bahis ve örgüt kurma suçlarından yargılanmalarına devam edilen Dilan Polat ile Engin Polat çiftine ait şirketlerde sahte fatura düzenlenmesi, muhasebe hileleri yapılması ve çifte defter tutulduğu iddiasıyla inceleme başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Vergi kanununa muhalefet' suçundan başlatılan soruşturma tamamlandı. Hazırlanan 7 ayrı iddianamede toplamda 7 şirketin 295 milyon 131 bin 368 lira kamu zararına yol açtığı yer aldı. İddianamede 'Vergi kanununa muhalefet' suçlamasıyla Dilan Polat, Engin Polat, Sezgin Polat, mali müşavir Ahmet Gün ve fenomen Tolunay Topal'ın şirket yetkilisi olarak yer aldığı belirtildi.

'BU İŞLERLE ENGİN İLGİLENİRDİ'

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Dilan Polat, şirketlerin mali işlerini eşi Engin Polat'ın yönettiğini ifade ederek, "Dilan Polat Güzellik Kozmetik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Limited şirketten dönüşen bir şirkettir. Limited şirketten anonim şirkete nasıl geçildiğini bilmiyorum. Bu işlerle Engin ilgilenirdi. İlk başlarda şirkette fiilen çalışıyordum ancak müşteri çevresi genişledikten sonra şirkete gitmemeye başladım. Kime neden para gönderildi, kimden ne kadar para geldi bilmiyorum.Vergi borcumuz olduğu zaman nereye ödüyoruz bilmiyorum. Ben internet bankacılığı kullanmayı bilmiyorum. Paraya ihtiyacım olduğunda genelde Engin bana nakit ya da kredi kartıyla ödeme yapardı. Hiçbir suçum yok. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Devlete bir borcumuz varsa ödemek isteriz" diye konuştu.

'VERGİ RAPORLARININ HATALI DÜZENLENDİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ'

Engin Polat ifadesinde, "Tüm talimatlar tarafımdan veriliyordu. Ancak şu an raporlarda geçen tüm harcamaları hatırlamam mümkün değil. Raporları inceledikten sonra bir hatamız varsa ödemek isteriz. Gerçek bir ticaret yaptık. Muhasebe hilesi ya da çift defter tutmadık. Vergi raporlarının hatalı düzenlendiğini düşünüyoruz. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum" dedi.

'İDDİALARI KABUL ETMİYORUM'

Soruşturmada şüpheli olarak yer alan mali müşavir Ahmet Gün ise "Bilirkişi raporu denetime elverişli değildir. Formalite olarak hazırlanmıştır ve hangi fiille suça iştirak ettiğim tespit edilmemiştir. Raporda yer alan iddiaları kabul etmiyorum. Hakkımda takipsizlik kararı verilmesini talep ediyorum" dedi.Sanık Tolunay Topal ise ifadesinde, "İst Güzellik Kozmetik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin tek yetkilisi bendim. Ancak bu şirket Dilan Polat markasının franchise şubesiydi. Bu şube için herhangi bir bedel ödemedim. Onlarla tanışıklığım sadece sosyal medya fenomeni olmam nedeniyle oluştu. Benim tek suçum şube açmak oldu" cümlelerini kullandı.

İDDİANAMEDEN

Sanık Engin Polat hakkında hazırlanan 4 ayrı iddianamede 'Zincirleme şekilde vergi usul kanununa muhalefet' suçundan 14 yıldan 65 yıla kadar, Dilan Polat hakkında hazırlanan 2 ayrı iddianamede ise, 'Zincirleme şekilde vergi usul kanununa muhalefet' suçundan 7 yıl 6 aydan 32 yıla kadar, baba Sezgin Polat hakkında hazırlanan 4 ayrı iddianamede, 'Zincirleme şekilde vergi usul kanununa muhalefet' suçundan 13 yıldan 66 yıla kadar, muhasebeci Ahmet Gün hakkında hazırlanan 5 ayrı iddianamede 'Zincirleme şekilde vergi usul kanununa muhalefet' suçundan 15 yıl 6 aydan 80 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi. Sanık Alper Kürşat Polat hakkında ise yine 'Zincirleme şekilde vergi usul kanununa muhalefet' suçundan 5 yıl 6 aydan 24 yıla kadar ve Tolunay Topal hakkında ise, 'Zincirleme şekilde vergi usul kanununa muhalefet' suçundan 4 yıldan 19 yıla kadar hapis cezassıyla cezalandırılmaları talep edildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Dilan Polat ve Eşi Engin Polat'a Vergi Suçlamaları: 295 Milyon TL Kamu Zararı - Son Dakika

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