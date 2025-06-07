Dilek Balonu Projesi Öğrencileri Sevindiriyor

Çorumlu Eğitimci Sanayici ve İş Adamları Derneğince (ÇESİAD) yürütülen "Dilek Balonu Projesi" ile kentteki ilkokul öğrencilerinin istekleri yerine getiriliyor.

ÇESİAD'dan burs alan üniversite öğrencileri, yaklaşık 9 yıldır yürütülen proje kapsamında şubat ayında Elvan Çelebi İlkokulu'nu ziyaret ederek, buradaki 200 civarında çocuğa hayallerini ve ne istediklerini sordu.

Öğrenciler, dileklerini söyledikten sonra kağıtlara yazıp balonların içerisine koyarak uçurdu.

ÇESİAD gönüllüleri, öğrencilerin tabletten bisiklete, silgiden muza kadar onlarca çeşit dileğini derneğin yöneticilerinin oluşturduğu bütçe ile temin etti.

İstanbul'dan otobüsle kente gelen gönüllü üniversiteliler, Elvan Çelebi İlkokulu'nu ziyaret ederek, öğrencilere dilek balonuna yazdığı hediye eşyalarını teslim etti.

ÇESİAD Başkanı Mehmet Zahit Yıldırım, AA muhabirine, Çorumlu üniversite öğrencilerine destek olmak amacıyla 2006'da kurdukları dernekte bugüne kadar binlerce öğrenciye burs imkanı sağladıklarını söyledi.

"Ömrü boyunca bu iyiliği unutmayacaklar"

Dernekten burs alan öğrencilerin sosyal sorumluluk projelerinde yer almasını sağlamak amacıyla "Dilek Balonu Projesi"ni hayata geçirdiklerini belirten Yıldırım, "Burs alan öğrencilerimiz, Elvan Çelebi İlkokulu'na geldi, öğrencilerin dileklerini aldı. Dilekler bize geliyor, hepsini okuyup inceliyoruz ve hepsini gerçekleştiriyoruz. Kimi silgi, kimi tablet, kimi bisiklet istiyor. Bütün hazırlıkları yapıyor ve okula tekrar gelip hediyelerini veriyoruz." dedi.

Çok ilginç dileklerle karşılaşabildiklerini dile getiren Yıldırım, "Silgi, muz, tablet, bisiklet, kedi maması, annesine robot isteyen var. Çok güzel istekler de var. Hepsini gerçekleştiriyoruz. İlavelerimiz de oluyor. Mesela silgi istediyse, silgiye ilave olarak bazı hediyeler de ekliyoruz, onu bisiklete yaklaştırıyoruz." diye konuştu.

Çocukların hediyeleri görünce çok mutlu olduğuna dikkati çeken Yıldırım, "Öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamak, onları sevindirmek istiyoruz. Onların unutamayacağı bir şey bu. Ömrü boyunca bu iyiliği unutmayacaklar ve inşallah büyüdüklerinde, üniversite okuduklarında dilek balonunu, ÇESİAD'ı hatırlayıp, 'Hadi biz de şöyle bir proje yapalım' diyecekler. Biz onlara iyilik yapıyoruz, onlar da büyüdüklerinde kardeşlerine yaparlar diye ümit ediyoruz." diye konuştu.

Yıldırım, 9 yıldır yürütülen proje kapsamında daha önce Çorum'un bütün ilçelerine kütüphane kurduklarını anlatarak, "Hem üniversite öğrencilerimize faaliyet yapma imkanı sunmak hem de ilköğretimde okuyan kardeşlerimizle köprü kurmak istedik. Çok keyifli bir organizasyon. Çocuklar çok mutlu oluyor, biz de çok keyif alıyoruz." ifadelerini kullandı.

ÇESİAD'dan burs desteği alan bilgisayar mühendisliği öğrencisi Mehmet Sarı ise proje ile çocukların hayallerini gerçekleştirmeye çalıştıklarını vurguladı.

Çocukların eğlenceli bir gün geçirmesi için her şeyi yaptıklarını dile getiren Sarı, projeyi gelecek yıllarda da sürdürmek istediklerini kaydetti.

Öğrenciler dileklerine kavuştukları için mutlu

1. sınıf öğrencileri Eslem Naz Özarslan ve Perihan Yaşar da istedikleri akıllı saate kavuştukları için mutlu olduklarını söyledi.

Asaf Şeker de akıllı saat istediğini belirterek, "Ne istediğimizi kağıda yazıp balonları uçurmuştuk. Sonra dualarım kabul oldu. Akıllı saatim geldi." dedi.

Dilek balonuna yazdığı olta takımına kavuşan Alpçetin Alpiş ise okullar tatile girince balık tutmaya gideceğini ifade etti.