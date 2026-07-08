İbb Davası'nda 64'üncü Gün... Dilek İmamoğlu: "142 Suçlama Bir Güne Sığıyorsa Mesele Adalet Değil, Savunmayı Susturma Çabasıdır" - Son Dakika
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İbb Davası'nda 64'üncü Gün... Dilek İmamoğlu: "142 Suçlama Bir Güne Sığıyorsa Mesele Adalet Değil, Savunmayı Susturma Çabasıdır"

08.07.2026 17:32  Güncelleme: 19:14
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Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu, İBB Davası'nın 64. gününde yaptığı açıklamada, 142 suçlama ve 2 bin 352 yıl hapis istemiyle yargılanan İmamoğlu'nun savunmasının tek bir güne sığdırılmak istenmesini eleştirerek, bunun savunmayı susturma çabası olduğunu söyledi.

(ANKARA) - Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu, İBB Davası'nın 64'üncü gününde yaptığı açıklamada, "Hakkında 142 ayrı suçlama bulunan, 2 bin 352 yıl hapis istemiyle yargılanan bir kişinin savunmasının tek bir güne sığdırılmak istenmesi hangi hukuk anlayışının ürünüdür? Bu acele neden? Savunma hakkı bir lütuf değil, Anayasal bir haktır. 142 suçlama bir güne sığıyorsa mesele adalet değil, savunmayı susturma çabasıdır" dedi.

İBB Davası'nın 64'üncü günü, Silivri Marmara Kapalı Cezaevi'nin 1 No'lu Duruşma Salonu'nda CHP'nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun savunmasıyla devam etti. İmamoğlu'nun salondan çıkarılmasının ardından İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu duruşmaya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Kaya İmamoğlu'nun paylaşımı şöyle:

"Bu ülkenin 15,5 milyon insanının oy verdiği, 25,5 milyon insanının imzasıyla destek olduğu Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı sevgili eşim Ekrem İmamoğlu, 1,5 yılı aşkın süredir özgürlüğünden mahrum bırakılıyor. Hakkında 142 ayrı suçlama bulunan, 2 bin 352 yıl hapis istemiyle yargılanan bir kişinin savunmasının tek bir güne sığdırılmak istenmesi hangi hukuk anlayışının ürünüdür? Suçlamalar sınırsız, iddialar sayfalar dolusu. Peki savunma neden süreyle sınırlandırılıyor? Bu acele neden? Bu ısrar neden? Adalet yalnızca iddiaları dinlemekle değil, savunmaya da tam ve eşit söz hakkı tanımakla mümkündür. Savunma hakkı bir lütuf değil, Anayasal bir haktır. Savunma susturulursa adalet susar. 142 suçlama bir güne sığıyorsa mesele adalet değil, savunmayı susturma çabasıdır."

Kaynak: ANKA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ekrem İmamoğlu, Dilek İmamoğlu, İnsan Hakları, 3. Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İbb Davası'nda 64'üncü Gün... Dilek İmamoğlu: '142 Suçlama Bir Güne Sığıyorsa Mesele Adalet Değil, Savunmayı Susturma Çabasıdır' - Son Dakika

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