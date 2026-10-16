Dilek İmamoğlu: Ekrem Bey savunma yapmıyor, manifesto yayınlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Dilek İmamoğlu: Ekrem Bey savunma yapmıyor, manifesto yayınlıyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Dilek İmamoğlu: Ekrem Bey savunma yapmıyor, manifesto yayınlıyor
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İBB Davası'nın 100. günü, İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi yerleşkesinde görülüyor. Ekrem İmamoğlu üçüncü günde savunmasına devam edecek; Dilek İmamoğlu ise 'Ekrem Bey savunma yapmıyor, bir manifesto yayınlıyor' dedi.

Haber: Zuhal Çiloğlan

(İSTANBUL) - Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun savunmasına devam edeceği İBB Davası'na gelişinde basın mensuplarına konuşan Dilek İmamoğlu, "Biliyorsunuz Ekrem Bey savunma yapmıyor, bir manifesto yayınlıyor" dedi.

Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 53'ü tutuklu 436 sanıklı İBB Davası'nın 100. günü, İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi yerleşkesinde yapılıyor. Ekrem İmamoğlu, üçüncü günde savunmasına devam edecek.

Duruşma salonuna girmeden önce gazetecilere konuşan Dilek İmamoğlu, "Bugün Ekrem Bey'in manifestosunun 3. günündeyiz. Biliyorsunuz Ekrem Bey savunma yapmıyor, bir manifesto yayınlıyor. Dün bayağı iddianamenin gövdesini oluşturabilecek suçlamalara yönelik açıklamalarını yaptı. Bugün yine devam edecek" dedi.

Kaynak: ANKA
İstanbul Büyükşehir BelediyesiEkrem İmamoğluDilek İmamoğluPolitikaİstanbulMarmaraCezaeviGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı 13 bakanlık ve kurumda görev değişimi Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 13 bakanlık ve kurumda görev değişimi
AK Parti yönetiminden Azerbaycan açıklaması: Sorunlarımızı aile içinde konuşuruz AK Parti yönetiminden Azerbaycan açıklaması: Sorunlarımızı aile içinde konuşuruz
Dünya bu skandalı konuşuyor Arap prensesin cezası belli oldu Dünya bu skandalı konuşuyor! Arap prensesin cezası belli oldu
Avukatlığı bırakıp bu işe başladı 30 bin lira yerine 250 bin lira kazanıyor Avukatlığı bırakıp bu işe başladı! 30 bin lira yerine 250 bin lira kazanıyor
Binali Yıldırım’dan Azerbaycan çıkışı: En şiddetli şekilde cezalandırırız Binali Yıldırım'dan Azerbaycan çıkışı: En şiddetli şekilde cezalandırırız
Altında rüzgar tersine döndü Altında rüzgar tersine döndü
12:28
İstanbul’da 1 kişinin daha cansız bedeni bulundu, selde can kaybı 4’e yükseldi
İstanbul'da 1 kişinin daha cansız bedeni bulundu, selde can kaybı 4'e yükseldi
12:11
Zam oranı sızdı İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam
Zam oranı sızdı! İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam
11:53
CHP’de 48 isim ihraç edildi İçlerinde partinin ağır topları da var
CHP'de 48 isim ihraç edildi! İçlerinde partinin ağır topları da var
11:51
Sel bölgesinde Bakan Kurum’u kızdıran soru: Tek kelimeyle ifade etmek gerekirse acizliktir.
Sel bölgesinde Bakan Kurum'u kızdıran soru: Tek kelimeyle ifade etmek gerekirse acizliktir.
11:34
Selin vurduğu İstanbul’da son durum: Kaybolan bir kişi sağ olarak bulundu
Selin vurduğu İstanbul'da son durum: Kaybolan bir kişi sağ olarak bulundu
10:26
Rüşvet paraları için daire kiralamışlar Kasaları açan ekipler gördüklerine inanamadı
Rüşvet paraları için daire kiralamışlar! Kasaları açan ekipler gördüklerine inanamadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2026 12:49:34. #7.13#
SON DAKİKA: Dilek İmamoğlu: Ekrem Bey savunma yapmıyor, manifesto yayınlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei