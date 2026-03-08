Dilek Kaya İmamoğlu'ndan Kadınlar Günü Mesajı: "Kadınların Önündeki Engeller Kalktıkça Ülkemiz Güçlenir, Geleceğimiz Aydınlanır"

(ANKARA) - CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kadınlara verdiği değer, Cumhuriyetimizin en kıymetli miraslarından biridir. 'Dünyada her şey kadının eseridir' sözü, kadınların yaşamın ve toplumsal ilerlemenin asli öznesi olduğunu en güçlü biçimde ortaya koyar. Bugün hepimize düşen sorumluluk, bu mirasa sahip çıkmak; kadınların hakkını, onurunu, emeğini ve yaşamını tavizsiz biçimde savunmaktır. Çünkü kadınların önündeki engeller kalktıkça ülkemiz güçlenir, toplumsal hayat zenginleşir, geleceğimiz aydınlanır" açıklamasını yaptı.

CHP'nin tutuklu cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla sosyal meyda hesabından paylaşım yaptı. Dilek Kaya İmamoğlu şunları kaydetti:

