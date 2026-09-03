Dilek Kaya İmamoğlu 18'inci ay açıklamasında adil ve tutuksuz yargılama çağrısı yaptı - Son Dakika
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Dilek Kaya İmamoğlu 18'inci ay açıklamasında adil ve tutuksuz yargılama çağrısı yaptı

Dilek Kaya İmamoğlu 18\'inci ay açıklamasında adil ve tutuksuz yargılama çağrısı yaptı
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Dilek Kaya İmamoğlu, tutukluluğun 18'inci ayında yaptığı yazılı açıklamada, Silivri'de tutukluların özgürlüğünden mahrum bırakıldığını belirterek, sürecin yalnızca tutukluları değil ailelerini de etkilediğini ifade etti.

(İSTANBUL) - Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu, tutuklulukların 18'inci ayına ilişkin yaptığı açıklamada, "İnsanların talebi bir ayrıcalık değil, en temel haktır: Delillerin konuştuğu, savunma hakkının eksiksiz kullanılabildiği, masumiyet karinesinin korunduğu adil ve tarafsız, tutuksuz bir yargılama" dedi.

Dilek Kaya İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Silivri'de tutuklu bulunanların 18 aydır özgürlüklerinden mahrum bırakıldığını belirterek, bu sürecin yalnızca tutuklu kişileri değil ailelerini de etkilediğini ifade etti.

Dilek Kaya İmamoğlu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"18 Ay… İfadeler dinlendikçe, dosyalar açıldıkça aynı acı gerçekle yeniden yüzleşiyoruz: Ortada somut delillerden çok beyanlar, söylentiler ve tartışmalı iddialar var. Ama insanların hayatından eksilen tam 18 ay var… Silivri'nin duvarları adalet ve özgürlük çığlıklarıyla yankılanıyor… Çünkü o duvarların ardında geçen her gün yalnızca bir insanın ömründen eksilmiyor; bir anne evladından, bir çocuk annesinden ya da babasından, sevdiklerinden mahrum kalıyor.

Kendilerini vatanına, milletine ve yaşadıkları kentlere hizmet etmeye adamış; ancak aylardır demir parmaklıklar ardında tutulan insanların talebi bir ayrıcalık değil, en temel haktır: Delillerin konuştuğu, savunma hakkının eksiksiz kullanılabildiği, masumiyet karinesinin korunduğu adil ve tarafsız, tutuksuz bir yargılama. Bilinsin ki; özgürlüğünden mahrum bırakılan insanların sesi duvarlarla susturulamaz. Silivri'den yükselen o ses bugün hepimizin vicdanına aynı şeyi haykırıyor: Adalet istiyoruz. Özgürlük istiyoruz. Hukuk istiyoruz."

Kaynak: ANKA

İnsan Hakları, İnci Ay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dilek Kaya İmamoğlu 18'inci ay açıklamasında adil ve tutuksuz yargılama çağrısı yaptı - Son Dakika

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