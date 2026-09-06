Dilek Kaya İmamoğlu'ndan Çelik'in tutuklanmasına tepki, 'Çocuğu annesinden kopardınız' - Son Dakika
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Dilek Kaya İmamoğlu'ndan Çelik'in tutuklanmasına tepki, 'Çocuğu annesinden kopardınız'

Dilek Kaya İmamoğlu\'ndan Çelik\'in tutuklanmasına tepki, \'Çocuğu annesinden kopardınız\'
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Dilek Kaya İmamoğlu, Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı Amine Cansu Çelik'in tutuklanmasına sosyal medyadan tepki gösterdi. İmamoğlu, '4 yaşındaki bir çocuğu annesinden kopardınız' diyerek kararın vicdana sığmadığını belirtti ve Çelik'in serbest bırakılmasını istedi.

(İSTANBUL) - Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu, Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı Amine Cansu Çelik'in tutuklanmasına tepki göstererek, "4 yaşındaki bir çocuğu annesinden kopardınız. Bu zulmü hangi vicdana sığdırıyorsunuz? Bir çocuğun annesinden koparılmasını, bir ailenin parçalanmasını hangi adalet anlayışı ile açıklayabiliyorsunuz?" dedi.

Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu, Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı Amine Cansu Çelik'in tutuklanmasına sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.

İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Bugün verilen tutuklama kararıyla 4 yaşındaki bir çocuğu annesinden kopardınız. Amine Cansu Çelik tutuklandı. Bu zulmü hangi vicdana sığdırıyorsunuz? Bir çocuğun annesinden koparılmasını, bir ailenin parçalanmasını hangi adalet anlayışı ile açıklayabiliyorsunuz? 'Bu kadarı da olmaz' dediğimiz ne varsa birer birer gözlerimizin önünde gerçekleşiyor. Yazıktır, günahtır. Tutuklama bir ceza değil, istisnai bir koruma tedbiriyken nasıl bu kadar kolay başvurulan bir yönteme dönüştürebiliyorsunuz?

Daha kaç aile parçalanacak? Daha kaç çocuk annesinden, babasından koparılacak? Vazgeçin artık. Bu ülkeye, bu millete daha fazla acı yaşatmayın. Yerle bir edilen hukuk, bir gün herkese lazım olacak. Adalet de öyle. Makamlar da koltuklar da geçicidir. Ama bugün verdiğiniz kararların insanların hayatında bıraktığı izler kalıcıdır. Amine Cansu Çelik serbest bırakılsın."

Kaynak: ANKA

Politika, Üsküdar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dilek Kaya İmamoğlu'ndan Çelik'in tutuklanmasına tepki, 'Çocuğu annesinden kopardınız' - Son Dakika

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