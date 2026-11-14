Dilek Kaya İmamoğlu, YENİ Parti kurultayında \'yeni başlangıç\' mesajı verdi

(ANKARA) - Tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu, YENİ Parti 1. Olağan Kurultayı'na ilişkin paylaşımında, "Bu ülkenin geleceğine inanan, değişimden ve umuttan vazgeçmeyen herkes için yeni bir başlangıç olsun" dedi.

Tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu, katıldığı YENİ Parti 1. Olağan Kurultayı'na ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Dilek Kaya İmamoğlu, "TürkiyeYenileniyor" etiketiyle yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Türkiye'nin yarınlarına umutla baktığımız, değişime ve demokrasiye inancımızı hep birlikte büyüttüğümüz yeni bir dönemin heyecanını Ankara'da yaşıyoruz.

YENİ Parti'nin 1. Olağan Kurultayı'nda, daha adil, daha özgür ve daha demokratik bir Türkiye umudunun büyüdüğüne tanıklık ediyoruz. Sayın Özgür Özel'in YENİ Parti Genel Başkanı seçilmesiyle bu umut ve kararlılık daha da güçleniyor.

Bu ülkenin geleceğine inanan, değişimden ve umuttan vazgeçmeyen herkes için yeni bir başlangıç olsun."