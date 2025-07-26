Dilenciler Hırsızlık Yaparken Yakalandı - Son Dakika
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Dilenciler Hırsızlık Yaparken Yakalandı

26.07.2025 20:50
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Bingöl'de dilencilik bahanesiyle evlerden 1 milyon lira değerinde ziynet eşyası çalan 3 kişi tutuklandı.

Bingöl'de dilencilik bahanesiyle girdikleri evlerden yaklaşık 1 milyon lira değerinde ziynet eşyası çaldıkları belirlenen 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 3 şüphelinin evlerin kapısını çalarak içeride kimsenin olup olmadığını kontrol ettikleri, kapıyı açanlara dilenci gibi davranıp yardım istedikleri, evde kimse yoksa içeri girerek hırsızlık yaptıkları ve yaklaşık 1 milyon lira değerinde ziynet eşyası çaldıkları tespit edildi.

Şüphelilerin kılık değiştirmek için çarşaf giydiği, farklı güzergahlar kullanarak izlerini kaybettirmeye çalıştıkları belirlendi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerinin çalışmasıyla şüphelilerin Elazığ'da ikamet ettiği belirlendi.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda 3 şüpheli Elazığ'da yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Ayrıca şüphelilerden 2'sine ehliyetsiz araç kullanmak ve emniyet kemeri takmamaktan toplam 38 bin 287 lira idari para cezası da uygulandı.

Kaynak: AA

Hırsızlık, Güvenlik, 3-sayfa, Ekonomi, Güncel, Suç, Son Dakika

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