Dilovası\'nda çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı

İzmir'de makas atma kazasında 5 kişi öldü, sürücü hakkında dava açıldı

İzmir'de makas atarak şerit değiştiren bir sürücünün karıştığı kazada 5 kişi öldü, 20 kişi yaralandı. Sürücü hakkında 22,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İddianamede, sürücünün asli kusurlu olduğu belirtildi. Sürücü ise makas atmadığını ve kazaya sebep olduğu için pişman olduğunu söyledi.