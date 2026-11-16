Dilovası\'nda etli ekmek ve çekme helva festivali 18 Kasım\'a kadar sürüyor

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde düzenlenen Kastamonu Gastronomi, Yöresel Ürünler ve Etli Ekmek Festivali, kentin yöresel lezzetlerini ve kültürel değerlerini ziyaretçilerle buluşturuyor.

Dilovası Kastamonulular Derneği öncülüğünde Yunus Emre Parkı'nda gerçekleştirilen festivalin açılış törenine, Kaymakam Resul Çelik, Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, siyasi partilerin temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Açılış programında davul ve zurna eşliğinde gösteriler sunuldu. Stantlarda Kastamonu'ya özgü etli ekmek ve çekme helvanın yanı sıra yöresel gıda ürünleri ve el sanatları da ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Kastamonu'nun gastronomi kültürünün tanıtılmasına ve yöresel değerlerinin gelecek nesillere aktarılmasına katkı sunması hedeflenen festival, 18 Kasım'a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.