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Dilovası'nda İMES OSB tarafından yapılan 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu açıldı - Son Dakika
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Dilovası'nda İMES OSB tarafından yapılan 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu açıldı

Dilovası'nda İMES OSB tarafından yapılan ve hibe edilen 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nun açılışı gerçekleştirildi. Açılış törenine Vali Seddar Yavuz, Dilovası Kaymakamı Metin Kubilay, İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan ve İMES OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tokkan gibi isimler katıldı. Vali Yavuz, istasyonun yapımında emeği geçenlere teşekkür ederek, sanayicilerin kentin her alanına dokunduğunu ve istasyonun üretim, istihdam, yatırım ve kalkınma modelinin güzel bir örneği olduğunu belirtti. Açılışın ardından Vali Yavuz, İMES OSB iş birliğiyle hayata geçirilen Mükemmeliyet Merkezi'nde incelemelerde bulundu ve İstihdam Garantili Kalite Mühendisliği kursiyerlerine sertifikalarını takdim etti.

Dilovası\'nda İMES OSB tarafından yapılan 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu açıldı
28.12.2023 - 18:28,
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Dilovası'nda İMES OSB tarafından yaptırılarak hibe edilen 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nun açılışı yapıldı.

İMES Organize Sanayi Bölgesi'ndeki törene, Vali Seddar Yavuz, Dilovası Kaymakamı Metin Kubilay, İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan, İMES OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tokkan ile sanayiciler katıldı.

Vali Yavuz, istasyonun yapımından dolayı İMES OSB Başkanı Tokkan'a teşekkür etti.

Sanayicilerin kentteki her alana dokunduğunu, üretim, istihdam, yatırım, ihracat ve kalkınma modelinin de güzel örneklerinden birisinin yapılan istasyon olduğunu belirten Yavuz, "Sanayi ve iş adamlarımız ile alın teri ve akıl teriyle emek sarf eden herkese teşekkür ederiz. Hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Konuşmanın ardından istasyonun açılışı kurdele kesimiyle yapıldı.

Daha sonra Yavuz, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı ve İMES OSB iş birliği ile hayata geçirilen Mükemmeliyet Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

Merkez Müdürü Deniz Aygan, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mustafa Çöpoğlu ve Tokkan, merkez hakkında Yavuz'a bilgi verdi.

Merkezin kurulmasında, faaliyetlerinin sürdürülmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Vali Yavuz, "Hem mühendislerimizi hem teknik ekiplerimizi hayat boyu öğrenme kapsamı içerisinde sürekli eğitmek durumundayız. Mühendisliğinize ilaveten kalite mühendisliğini de kazanmış olmanız elbette size sektörde yeni kapılar açacaktır. Kalite mühendisliği çok fazla bilinmese de aslında çok kıymetli, değerli ve multidisipliner bir iş olduğunu biliyoruz. Bu açıdan da sizlere yeni bir kapı yeni bir umut olması bakımından da fevkalade önemli buluyorum. Sizleri gönülden tebrik ediyorum ve kutluyorum." ifadesini kullandı.

Konuşmalarının ardından İstihdam Garantili Kalite Mühendisliği müfredatında teorik ve uygulamalı eğitimlerde başarılı olan 15 kalite mühendisi kursiyerin sertifikaları Vali Yavuz ve protokol üyelerince verildi.

Yavuz son olarak İMES OSB'de inşası devam eden caminin şantiye alanında incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Kaynak: AA
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Metin Kubilay, OSB, Teknoloji, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dilovası'nda İMES OSB tarafından yapılan 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu açıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dilovası'nda İMES OSB tarafından yapılan 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu açıldı - Son Dakika
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