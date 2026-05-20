Dilovası'ndaki Yangın Davası Devam Ediyor

(KOCAELİ/KANDIRA) Kocaeli Dilovası'nda 3'ü çocuk 7 işçinin yaşamını yitirdiği parfüm dolum imalathanesi yangınıyla ilgili davanın görülmesine Kandıra Cezaevi Duruşma Salonu'nda devam ediliyor. Duruşmanın sabahki bölümünde tanıklık yapın 17 yaşındaki Z.H., 15 yaşındayken işe başladığını, sigortasız çalıştırıldığını belirterek, "En fazla kolonya yapıyordu. Zabıta geliyordu, bir şey yapmıyorlardı. Parfüm falan alıp gidiyorlardı" dedi. 800 lira yevmiyeyle çalıştırıldığını da söyleyen Z.H., olay gününe ilişkin "Parfüm paketleme yapıyorduk. Tuncay abi malı çekti, bir anda patladı. Kolonya yapıyordu. Biz kapıya yakındık, kurtulabildik. Esma ile Nisa arkada krem yapıyorlardı" bilgilerini anlattı.

Dilovası'nda 8 Kasım 2025'te yaşanan ve 3'ü 18 yaşından küçük 7 işçinin can verdiği Ravive Kozmetik fabrikası yangınıyla ilgili 16 sanıklı davanın 2'inci duruşması bugün yapılıyor. Gebze 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Kandıra Cezaevi Duruşma Salonu'nda yapılan duruşmada avukatlar, SEGBİS ile bağlantı kurulan tutuksuz sanıklara sorular yöneltti. SEGBİS'teki ses sorunu nedeniyle, bağlantı sırasında sanıklar ile mahkeme arasında zaman zaman iletişim sıkıntısı yaşandı.

Ravive Kozmetik fabrikasının bulunduğu binanın mal sahibi olan ÖZZADE adlı firmanın ortakları dinlendi. Binayı satın alırken kendilerine bina içinde o sırada faaliyet olduğunu ancak kısa zamanda boşaltacaklarının söylendiğini, yıkıp yerine yeni bina yapmak istedikleri için binanın kaçak olup olmadığıyla ilgilenmediklerini söyledi.

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI: ADRESE GİTTİĞİMDE ORADA BAŞKA BİR İŞLETMENİN OLDUĞUNU GÖRDÜM

Küresel OSGB firması tarafından Ravive Kozmetik'e iş yeri hekimi olarak görevlendirilmiş olan Muhammet Dayıoğlu fabrikaya hiç gidip gitmediği sorusu üzerine şöyle konuştu:

"Şirket yetkilisi müdürüm Ünal Aslan'la gittik. Gittiğimizde orada başka firma vardı. Ben arabada oturdum, Ünal Aslan gidip görüşmek istedi. Bunun üzerine geri döndük. Ünal Aslan, 'Ben görüşüp gerekeni yapacağım, haber verececeğim' dedi. Ondan sonra bir temasımız olmadı"

Revive Kozmetik'te iş güvenlik uzmanı olarak görevli olan Seyfullah Çelik de aynı soruya, "Adrese gittiğimde orada başka bir işletmenin olduğunu gördüm. Müdürüm Ünal Aslan'a bildirdim. Müdür bu konuyu bundan sonra kendisi takip edeceğini söyledi. Araştırırım dedi." diye konuştu. Duruşmaya gelen Abdurrahman Bayat'ın savunması, iddianameyi okumak için süre verilmesi nedeniyle alınmadı.

"O FABRİKADA 15 YAŞINDAYKEN ÇALIŞMAYA BAŞLADIM... ZABITA GELİYOR, PARFÜM FALAN ALIP GİDİYORDU"

Duruşmada, yangından yaralı olarak kurtulan 17 yaşındaki Z.H dinlendi. 15 yaşındayken Ravive Kozmetik'te çalışmaya başladığını söyleyen Z.H, şunları anlattı:

"15 yaşındayken başladım. 2 sene çalıştım; çıktım, 6 ay sonra geri geldim. Paketleme yapıyorduk, etiket yapıyorduk. Üretim olarak kolonya, body mist falan yapıyorduk. İsmail Oransal geliyordu, malzemelere bakıyordu. Karışım falan da yapıyordu. İsmail Oransal, Tuncay ve Hürol üretim yapıyordu, biz de dolduruyorduk. Talimatları Kurtuluş Oransal veriyordu. Aleyna abla bazen yardıma geliyordu. Gökberk'i de çok gördüm. Onun malını da dolduruyorduk... İsmail (Oransal) her hafta gelirdi. Geceleri de gelirdi. En fazla kolonya yapıyordu. Zabıta geliyordu, bir şey yapmıyorlardı. Parfüm falan alıp gidiyorlardı. Geldiklerinde onlarla Kurtuluş Oransal görüşüyordu"

"PAKETLEME YAPIYORDUK, BİR ANDA PATLADI"

800 lira yevmiyeyle sigortasız çalıştırıldığını söyleyen Z.H., "Sigorta yapmalarını istedim. Yapacaklarını söylüyorlardı, hatta asgari ücret vereceğiz diyorlardı. Ama yapmadılar" dedi. Z.H., olay gününe ilişkin şöyle konuştu:

"Parfüm paketleme yapıyorduk. Tuncay abi malı çekti, bir anda patladı. Kolonya yapıyordu. Gökberk abinin malıydı. Şişede Okyanus yazıyordu... Biz kapıya yakındık, kurtulabildik. Esma ile Nisa arkada krem yapıyorlardı. Krem kimin içindi bilmiyorum"

BAKANLIK AVUKATI GECİKMEDEN YAKINDI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı adına duruşmaya katılan avukat duruşma sırasında söz alarak, davanın Gebze'de olduğunu düşündüklerini, bu nedenle duruşmaya geciktiklerini belirterek davaya Bakanlık olarak katılma talebini mahkeme başkanına iletti.

Mahkeme, taleplerin değerlendirilmesi için 5 dakikalık ara verdi. Aranın ardından kararını açıklayap Gebze 7. Ağır Ceza Mahkemesi, firari sanıklardan olan ve duruşmaya gelen Abdurrahman Bayat'ın tutuklanmasına, sanıklardan Aleyna Oransal hakkında cezaevinde kalıp kalamayacağına ilişkin Kocaeli Şehir Hastanesi'nden rapor alınmasına karar verdi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın davaya müdahil olma talebi kabul edildi.

Öğle arası verilen duruşmayı EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan, CHP Kocaeli Milletvekili Nail Çiler, CHP Kocaeli İl Başkanı Erdem Arcan, CHP PM üyesi Baran Seyhan, DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu ve DEM Parti Kocaeli İl Eşbaşkanı İbrahim Ergin'in de aralarında bulunduğu siyasetçi de takip etti.