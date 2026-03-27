Dilovası Yangın Davasında Gelişmeler
27.03.2026 23:47
Kocaeli'de yangın davasında baro başkanı açıklama yaptı, yeni bilirkişi raporu talep edildi.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 7 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı kozmetik fabrikası yangını davasına ilişkin, Kocaeli Barosu Başkanı Kadir Caner Karakadılar tarafından ve olayda hayatını kaybeden aileler adına açıklama yapıldı.

Aralarında şirket yetkililerinin de bulunduğu 8'i tutuklu, 2'si firari 16 sanığın yargılandığı davanın dördüncü gün duruşmasında ara kararın açıklanmasının ardından Kandıra Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi önünde açıklama yapan Karakadılar, duruşmanın ilk günü Kocaeli Barosu, çevre illerdeki barolar ve Türkiye Barolar Birliği olarak müdahillik talebinde bulunduklarını ancak mahkeme heyetinin, suçtan doğrudan zarar görmedikleri için bu talebin reddine karar verdiğini hatırlattı.

Karakadılar, duruşmanın ilk gününden beri dosyayı gözlemci olarak takip ettiğini belirterek, "Mahkeme gerek şeffaflık gerekse aleniyet ilkesine uygun davranarak yargılama yapmaya çalıştı. Sanıkların, sanık müdafilerinin, katılan tarafın, müşteki vekillerinin hiçbir şekilde söz hakkını kesmedi. Olabildiğince savunma hakkına uygun hareket ederek duruşmayı yürüttüğünü söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

Ara kararda sadece 1 kişinin tahliye olduğunu dile getiren Karakadılar, "Sanık müdafilerinden yeniden bilirkişi raporu alınması yönünde talepte bulunuldu. Mahkeme bu talebi reddetmedi, kabul de etmedi. Dosyadaki eksik bilgi ve belgelerin dosyaya teminin edilmesinden, dosyada henüz dinlenmeyen tanıkların dinlenmesinden, bu bilgi ve belgelerin dosyaya kazandırılmasından sonra bilirkişi incelemesinin yeniden değerlendirilmesi şeklinde ara karar kurdu." diye konuştu.

Karakadılar, Kocaeli Barosu olarak davayı takip etmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Olayda hayatını kaybedenlerin yakınları ile destek veren aileler adına açıklama yapan, yangında ölen Şengül Yılmaz'ın kardeşi Emine Bulut da verilen ara karardan memnun olduğunu söyledi.

İleride daha güzel gelişmeler olacağına inandığını vurgulayan Bulut, "Mücadelemize devam edeceğiz, kararlıyız." dedi.

Kaynak: AA

Yaralanma, Güvenlik, Kocaeli, Güncel, Kaza, Son Dakika

İş insanı Leyla Alaton’a büyük şok Emanet ettiği şirketi boşalttılar İş insanı Leyla Alaton'a büyük şok! Emanet ettiği şirketi boşalttılar
Gabriel Sara Brezilya formasıyla ilk maçına çıktı İşte sonuç Gabriel Sara Brezilya formasıyla ilk maçına çıktı! İşte sonuç
Suudi Arabistan tüm dünyaya duyurdu Hürmüz’e alternatif geliyor Suudi Arabistan tüm dünyaya duyurdu! Hürmüz'e alternatif geliyor
Hatay’da Şiddetli Yağış Yolları Göle Döndürdü Hatay’da Şiddetli Yağış Yolları Göle Döndürdü
Yürek yakan karar Babasının tüm itirazlarına rağmen ötenaziyle öldü Yürek yakan karar! Babasının tüm itirazlarına rağmen ötenaziyle öldü
İzmir’de 2 çocuğunun annesi eski eşini öldürüp, intihar etti İzmir'de 2 çocuğunun annesi eski eşini öldürüp, intihar etti

00:09
İran’dan İsrail’e peş peşe füze saldırıları
İran'dan İsrail'e peş peşe füze saldırıları
23:40
Yapay zeka, Kosova-Türkiye maçında Dünya Kupası’na katılacak ülkeyi tahmin etti
Yapay zeka, Kosova-Türkiye maçında Dünya Kupası'na katılacak ülkeyi tahmin etti
23:22
Brent petrolün fiyatı rekor kırdı
Brent petrolün fiyatı rekor kırdı
22:49
Bakan Fidan’dan Hürmüz uyarısı: Kriz uzarsa İran karşıtı geniş bir koalisyon oluşur
Bakan Fidan'dan Hürmüz uyarısı: Kriz uzarsa İran karşıtı geniş bir koalisyon oluşur
22:47
A Milli Takımımız tarihi maçı bu stadyumda oynayacak
A Milli Takımımız tarihi maçı bu stadyumda oynayacak
22:31
MHP’de İzzet Ulvi Yönter depremi Genel Başkan Yardımcılığını bıraktı
MHP'de İzzet Ulvi Yönter depremi! Genel Başkan Yardımcılığını bıraktı
