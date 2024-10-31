Dilruba Kayserilioğlu Hapis Ceza Aldı

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Haber: TENZİLE AŞÇI Kamera: ÖZGÜR ŞENGÜL

(İZMİR) - Sokak röportajında kullandığı ifadeler nedeniyle 'cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla yargılandığı davada 11 ay 20 gün hapis cezası verilen Dilruba Kayserilioğlu, "İfade özgürlüğü kapsamında konuştum. Bütün dediklerimin arkasındayım, savunmaya devam edeceğim. Bu ülkede yaşayan bir vatandaş olarak, oy veren birisi olarak yönetimi eleştirmek, yanlışları söylemek hiçbir zaman suç değil. Suç da olmamalı" dedi.

Bir sokak röportajında Instagram'a erişim engeli getirilmesine ilişkin kullandığı ifadeler nedeniyle yargılanan Dilruba Kayserilioğlu, 'cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla bir kez daha hakim karşısına çıktı. Geçen aylarda "halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve halkın bir kesimini alenen aşağılamak" suçundan yargılanmış ve 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan Kayserilioğlu, 'iyi hal' gözetilerek hükmün açıklanması geri bırakılmıştı.

İlk davanın ardından Kayserilioğlu hakkında, aynı röportajda kullandığı ifadeler nedeniyle bu kez de "cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis istemiyle ikinci bir dava açılmıştı. Söz konusu davada karar duruşması, İzmir 62. Asliye Mahkemesi'nde bugün görüldü. Kayserilioğlu hakkında, 11 ay 20 gün hapis cezası verilirken, hükmün açıklanması geri bırakıldı.

Duruşma sonrası açıklama yapan Kayserilioğlu, sözlerinin arkasında olduğunu belirtti.

Dilruba: "Benim bu durumda olmam da sizleri sindirmesin, korkutmasın"

Vatandaşlara, düşüncelerini ifade etmekten korkmamalarını söyleyen Kayserilioğlu, şöyle konuştu:

"Davamız görüldü. Her zaman söylediğim gibi yine diyorum. İfade özgürlüğü kapsamında konuştum. Bütün dediklerimin arkasındayım, savunmaya devam edeceğim. Bu ülkede yaşayan bir vatandaş olarak, oy veren birisi olarak yönetimi eleştirmek, yanlışları söylemek hiçbir zaman suç değil. Suç da olmamalı. İnsanların konuşmamasını istiyorlarsa böyle bir fırsat verilmemeli. Veriliyorsa da konuştuğundan dolayı bu bir suç görülmemeli. Bundan sonra da yine avukatlarım, davanın takipçisi olacak. Tabii ki de vazgeçmedik, vazgeçmiyoruz da. Hukuk bizden yana, doğrudan yana olana kadar mücadeleye devam edeceğiz. Üstüne basa basa tekrar söylüyorum. Söylediğim hiçbir şey için pişman değilim. Dediklerimin arkasındayım. Kimse de korkmadan konuşmaya devam etsinler. Biz haklıyız, vatandaş haklı. Yönetim, şu, bu, herkes gelip geçecek. Biz buranın vatandaşları olarak bizler bakiyiz. O yüzden herkes haklarını arasın. Korkmadan konuşsunlar. Benim bu durumda olmam da sizleri sindirmesin, korkutmasın. Neyse korkmadan, çekinmeden söyleyin. Kimsenin kimseye fırsat vermeyin. Onları da mutlu etmeyin."

Yıldız: "Gerekçeli karar tarafımıza ulaştıktan sonra istinaf başvurusunu yapacağız"

Kayserilioğlu'nun avukatı Hüseyin Yıldız ise kararı istinafa taşıyacaklarını belirterek şöyle konuştu:

"Bugün müvekkilimiz Dilruba Kayserilioğlu hakkında görülen 'cumhurbaşkanlığı hakaret' dosyasında 11 ay 20 gün hapis cezası verilerek hükmün açıklanması geri bırakılmasına karar verildi. Başından beri söylediğimiz gibi Dilruba'nın ifadelerinde toplumun genel kanısı da bu şekildedir… Cumhurbaşkanına yönelik hakaret içeren herhangi bir söz, sözcük, ifade ve beyan yoktur. Ama hal böyleyken müvekkilimiz hakkında ceza verilip hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilmiştir. Bizim mücadelemiz devam edecek. İstinaf mahkemesine gideceğiz. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gideceğiz. Anayasa Mahkemesi'ne gideceğiz. Bu ülkede adalet sağlanana kadar, Anayasal Mahkemesi kararları, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları uygulanana kadar mücadelemizi devam ettireceğiz. Verilen kararın gerekçeleri bir ay içerisinde bize ulaşacak. Gerekçeli karar tarafımıza ulaştıktan sonra istinaf başvurusunu yapacağız. Yine söylüyorum. Bizler hukuk olarak adalet sağlanana kadar mücadelemize devam edeceğiz."