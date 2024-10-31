Dilruba Kayserilioğlu Hapis Ceza Aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Dilruba Kayserilioğlu Hapis Ceza Aldı

Geniş Video İzle

Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla 11 ay 20 gün hapis cezası verilen Dilruba Kayserilioğlu, ifade özgürlüğü vurgusu yaptı.

31.10.2024 18:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haber: TENZİLE AŞÇI Kamera: ÖZGÜR ŞENGÜL

(İZMİR) - Sokak röportajında kullandığı ifadeler nedeniyle 'cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla yargılandığı davada 11 ay 20 gün hapis cezası verilen Dilruba Kayserilioğlu, "İfade özgürlüğü kapsamında konuştum. Bütün dediklerimin arkasındayım, savunmaya devam edeceğim. Bu ülkede yaşayan bir vatandaş olarak, oy veren birisi olarak yönetimi eleştirmek, yanlışları söylemek hiçbir zaman suç değil. Suç da olmamalı" dedi.

Bir sokak röportajında Instagram'a erişim engeli getirilmesine ilişkin kullandığı ifadeler nedeniyle yargılanan Dilruba Kayserilioğlu, 'cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla bir kez daha hakim karşısına çıktı. Geçen aylarda "halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve halkın bir kesimini alenen aşağılamak" suçundan yargılanmış ve 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan Kayserilioğlu, 'iyi hal' gözetilerek hükmün açıklanması geri bırakılmıştı.

İlk davanın ardından Kayserilioğlu hakkında, aynı röportajda kullandığı ifadeler nedeniyle bu kez de "cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis istemiyle ikinci bir dava açılmıştı. Söz konusu davada karar duruşması, İzmir 62. Asliye Mahkemesi'nde bugün görüldü. Kayserilioğlu hakkında, 11 ay 20 gün hapis cezası verilirken, hükmün açıklanması geri bırakıldı.

Duruşma sonrası açıklama yapan Kayserilioğlu, sözlerinin arkasında olduğunu belirtti.

Dilruba: "Benim bu durumda olmam da sizleri sindirmesin, korkutmasın"

Vatandaşlara, düşüncelerini ifade etmekten korkmamalarını söyleyen Kayserilioğlu, şöyle konuştu:

"Davamız görüldü. Her zaman söylediğim gibi yine diyorum. İfade özgürlüğü kapsamında konuştum. Bütün dediklerimin arkasındayım, savunmaya devam edeceğim. Bu ülkede yaşayan bir vatandaş olarak, oy veren birisi olarak yönetimi eleştirmek, yanlışları söylemek hiçbir zaman suç değil. Suç da olmamalı. İnsanların konuşmamasını istiyorlarsa böyle bir fırsat verilmemeli. Veriliyorsa da konuştuğundan dolayı bu bir suç görülmemeli. Bundan sonra da yine avukatlarım, davanın takipçisi olacak. Tabii ki de vazgeçmedik, vazgeçmiyoruz da. Hukuk bizden yana, doğrudan yana olana kadar mücadeleye devam edeceğiz. Üstüne basa basa tekrar söylüyorum. Söylediğim hiçbir şey için pişman değilim. Dediklerimin arkasındayım. Kimse de korkmadan konuşmaya devam etsinler. Biz haklıyız, vatandaş haklı. Yönetim, şu, bu, herkes gelip geçecek. Biz buranın vatandaşları olarak bizler bakiyiz. O yüzden herkes haklarını arasın. Korkmadan konuşsunlar. Benim bu durumda olmam da sizleri sindirmesin, korkutmasın. Neyse korkmadan, çekinmeden söyleyin. Kimsenin kimseye fırsat vermeyin. Onları da mutlu etmeyin."

Yıldız: "Gerekçeli karar tarafımıza ulaştıktan sonra istinaf başvurusunu yapacağız"

Kayserilioğlu'nun avukatı Hüseyin Yıldız ise kararı istinafa taşıyacaklarını belirterek şöyle konuştu:

"Bugün müvekkilimiz Dilruba Kayserilioğlu hakkında görülen 'cumhurbaşkanlığı hakaret' dosyasında 11 ay 20 gün hapis cezası verilerek hükmün açıklanması geri bırakılmasına karar verildi. Başından beri söylediğimiz gibi Dilruba'nın ifadelerinde toplumun genel kanısı da bu şekildedir… Cumhurbaşkanına yönelik hakaret içeren herhangi bir söz, sözcük, ifade ve beyan yoktur. Ama hal böyleyken müvekkilimiz hakkında ceza verilip hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilmiştir. Bizim mücadelemiz devam edecek. İstinaf mahkemesine gideceğiz. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gideceğiz. Anayasa Mahkemesi'ne gideceğiz. Bu ülkede adalet sağlanana kadar, Anayasal Mahkemesi kararları, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları uygulanana kadar mücadelemizi devam ettireceğiz. Verilen kararın gerekçeleri bir ay içerisinde bize ulaşacak. Gerekçeli karar tarafımıza ulaştıktan sonra istinaf başvurusunu yapacağız. Yine söylüyorum. Bizler hukuk olarak adalet sağlanana kadar mücadelemize devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Politika, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dilruba Kayserilioğlu Hapis Ceza Aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:29 Canlı yayında açık açık söyledi: Ersan Şen, sen önce avukatlığını yaptığın mafyaların hesabını ver Canlı yayında açık açık söyledi: Ersan Şen, sen önce avukatlığını yaptığın mafyaların hesabını ver
23:50 Afişleri gören mahalleli diken üstünde: Bu şeytan, sapık ve tecavüzcüyü barındırmayın Afişleri gören mahalleli diken üstünde: Bu şeytan, sapık ve tecavüzcüyü barındırmayın
23:33 Akşener’e kayınbiraderinden şoke eden sözler: Küfürlü mesajlar ortaya çıktı Akşener'e kayınbiraderinden şoke eden sözler: Küfürlü mesajlar ortaya çıktı
22:22 Ahmet Özer’in tutuklanmasına tepki gösterirken savcıyı hedef alan Özgür Özel’e sert tepki: Yargıyı tehdit kimsenin haddi değil Ahmet Özer'in tutuklanmasına tepki gösterirken savcıyı hedef alan Özgür Özel'e sert tepki: Yargıyı tehdit kimsenin haddi değil
18:58 Silivri Cezaevi’ndeki Ahmet Özer’den ilk mesaj geldi Silivri Cezaevi'ndeki Ahmet Özer'den ilk mesaj geldi
10:07 Mansur Yavaş, Ahmet Özer hakkında sessizliğini bozdu: Neden bu tarihe kadar beklendi Mansur Yavaş, Ahmet Özer hakkında sessizliğini bozdu: Neden bu tarihe kadar beklendi?
10:05 Panathinaikos’un son hamlesi Yunan basınını küplere bindirdi: Fatih Terim’i sabote ettiler Panathinaikos'un son hamlesi Yunan basınını küplere bindirdi: Fatih Terim'i sabote ettiler
09:57 Yapay zekaya KDV geliyor Yapay zekaya KDV geliyor
09:46 Bakanlık, Esenyurt’a kayyum atanan Can Aksoy’u kaymakamlıktan vali yardımcılığına getirmiş Bakanlık, Esenyurt'a kayyum atanan Can Aksoy'u kaymakamlıktan vali yardımcılığına getirmiş
09:37 İngiltere’de sarhoş sürücü başbakanın kır evinin bahçe kapısına çarptı İngiltere'de sarhoş sürücü başbakanın kır evinin bahçe kapısına çarptı
09:36 Kiracısı evinden çıksın diye baca deliğinden horon dinletti Kiracısı evinden çıksın diye baca deliğinden horon dinletti
09:34 Altın yerinde durmuyor Yeniden rekor kırdı Altın yerinde durmuyor! Yeniden rekor kırdı
09:14 TOGG sahiplerine ve almak isteyenlere müjde TOGG sahiplerine ve almak isteyenlere müjde!
09:13 Akılalmaz olay: Yavru kedileri ve annelerini köpeklere parçalattı Akılalmaz olay: Yavru kedileri ve annelerini köpeklere parçalattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2024 01:02:29. #1.13#
SON DAKİKA: Dilruba Kayserilioğlu Hapis Ceza Aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.