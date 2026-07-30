Dimyat Limanı'nda Faaliyetler Devam Ediyor - Son Dakika
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Dimyat Limanı'nda Faaliyetler Devam Ediyor

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Dimyat Limanı'nda iki gemiye İHA ile saldırı sonrası faaliyetler kesintisiz sürüyor.

Mısır'daki Dimyat Liman İdaresi, iki geminin İHA'yla hedef alınmasının ardından limandaki faaliyetlerin devam ettiğini bildirdi.

Liman İdaresinden yapılan açıklamada, güncel duruma ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, limanda iki geminin hedef alınmasının ardından gemi trafiği, yükleme faaliyetleri ve denizcilik hizmetlerinin kesintisiz sürdüğü belirtildi.

Limanın terminalleri ve rıhtımlarında gemilerin kabulü ve çıkış işlemlerinin düzenli şekilde devam ettiği; yükleme, boşaltma ve her türlü ürün ve malzemenin elleçlenmesi faaliyetlerinin de belirlenen işletme kapasitesine uygun şekilde yürütüldüğü ifade edildi.

Deniz yolu işletmelerinin ve limandan hizmet alanların ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla limandaki denizcilik ve lojistik hizmetlerinin günün 24 saati kesintisiz şekilde sunulduğu aktarıldı.

Limandaki tüm birimlerde yük ve mal hareketlerinin aksamadan yürütüldüğü ve hedeflenen işletme kapasitesinin korunduğu kaydedildi.

Mısır Petrol Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada, Dimyat Limanı'nda bulunan iki gazlaştırma ve depolama gemisinde yangın çıktığını duyurmuştu.

Mısır Bakanlar Kurulundan bugün yapılan açıklamada, Dimyat Limanı'nda iki gemide yaşanan yangına ilişkin ilk incelemenin ardından yangının kamikaze İHA saldırısı sonucu çıktığı aktarılmıştı.

Kaynak: AA

İhlas Haber Ajansı, Denizcilik, Güvenlik, Enerji, Ulaşım, Güncel, Son Dakika

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