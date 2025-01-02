Din Görevlileri Toplantısı Yapıldı

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Battalgazi İlçe Müftülüğü tarafından din görevlileri istişare toplantısı yapıldı.

Malatya Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Battalgazi Belediyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantı, Vali Seddar Yavuz başkanlığında gerçekleştirildi.

Burada konuşan Vali Yavuz, çocukların ve gençlerin erken yaşta manevi değerlerle buluşması gerektiğini belirtti.

Kreş ve 4-6 yaş Kur'an kurslarını yaygınlaştırmanın büyük önem taşıdığını kaydeden Yavuz, gençlik faaliyetlerinde de tüm kesimlere ulaşmak gerektiğini vurguladı.

Kadınların eğitimi ve bilinçlendirilmesinin önemini belirten Yavuz, şunları ifade etti:

"Ayrımcılıktan uzak durmalıyız. Hepimiz, insanlık onurunu yüceltmek ve adalet için çalışmalıyız. Depremin ardından şehrimizdeki yıkımlar ve yeniden inşa çalışmaları hızla devam ediyor. Amacımız, 2025 yılının sonuna kadar bu süreci büyük ölçüde tamamlamak. Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda, Malatya'nın sosyal dokusunu koruyarak vatandaşlarımızı yeniden evlerine kavuşturmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Göçün olumsuz etkilerinden koruyarak şehrin kadim kültürünü yaşatmalıyız. Din görevlilerimizin vatandaşlarımıza bu süreci anlatmasını ve dini hizmetlerin aksamadan daha güçlü bir şekilde devam etmesi noktasında üzerine düşen görevi layıkıyla yerine getireceğine inanıyorum."

Hizmetlerin geliştirilmesi ve deprem sonrası çalışmaların ele alındığı toplantıya Vali Yardımcısı Reşit Özer Özdemir, Battalgazi Kaymakamı Erkan Savar, Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, İl Müftüsü Ramazan Dolu ve Battalgazi İlçe Müftüsü Hüseyin Vuruşkan katıldı.