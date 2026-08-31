Dinçer, Aksu'yu Cezaevinde Ziyaret Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Dinçer, Aksu'yu Cezaevinde Ziyaret Etti

Dinçer, Aksu\'yu Cezaevinde Ziyaret Etti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP'li Semra Dinçer, maden işçilerinin alacakları için mücadele eden Aksu'nun tahliyesini istedi.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Semra Dinçer, Bağımsız Maden-İş Sendikası Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu'yu Sincan Cezaevi'nde ziyaret etti. Dinçer, maden işçilerinin alacaklarına dikkat çekmek dışında herhangi bir suç unsuru taşımayan bir mücadelenin parçası olan Başaran Aksu'nun bir an önce tahliye edilmesi gerektiğini belirtti.

Semra Dinçer sosyal medya hesabından, cezaevinde bulunan Başaran Aksu'yu ziyaretine ilişkin açıklama yaptı. Dinçer, "Bugün Bağımsız Maden-İş Sendikası Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu'yu Sincan Cezaevi'nde ziyaret ettim. Kendisi, aylardır ödenmeyen maden işçilerinin alacaklarına dikkat çekmek dışında herhangi bir suç unsuru taşımayan bir mücadelenin parçası olmuştur. Nitekim taraflar arasında varılan mutabakat sonucu alacakların ödenmesine başlanmıştır. Başaran Aksu, bir an önce tahliye edilmeli ve özgürlüğüne kavuşmalıdır" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, İnsan Hakları, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dinçer, Aksu'yu Cezaevinde Ziyaret Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Netanyahu, Türkiye’ye yönelik küstah tehditlerine yenisini ekledi: Bu işi bitireceğiz Netanyahu, Türkiye'ye yönelik küstah tehditlerine yenisini ekledi: Bu işi bitireceğiz
Kalp krizi geçiren Cem Yılmaz’a yönelik mesajlar ağabeyini isyan ettirdi Kalp krizi geçiren Cem Yılmaz’a yönelik mesajlar ağabeyini isyan ettirdi
Girne açıklarında batan yolcu gemisinin kaptanı tutuklandı Girne açıklarında batan yolcu gemisinin kaptanı tutuklandı
Kocasinan’da Kavga: Yaralı Tramvaya Bindi Kocasinan'da Kavga: Yaralı Tramvaya Bindi
Hepsini tek gecede telef etti Kurt değil Hepsini tek gecede telef etti! Kurt değil
Kıyıköy’de boğulma: 24 yaşındaki genç hayatını kaybetti Kıyıköy'de boğulma: 24 yaşındaki genç hayatını kaybetti

21:12
Fatih Tekke’den istifa açıklaması
Fatih Tekke'den istifa açıklaması
20:50
Yurt dışı çıkış yasağı bulunan Youtuber Arif Kocabıyık, tır dorsesinin altında yakalandı
Yurt dışı çıkış yasağı bulunan Youtuber Arif Kocabıyık, tır dorsesinin altında yakalandı
20:35
Amedspor-Trabzonspor mücadelesinin ilk 11’leri belli oldu
Amedspor-Trabzonspor mücadelesinin ilk 11'leri belli oldu
20:25
Trabzonspor taraftarına Diyarbakır’da taşlı saldırı
Trabzonspor taraftarına Diyarbakır'da taşlı saldırı
19:36
Gemi faciasında ailesini kurtardı, kendi canından oldu O artık gerçekten kahraman
Gemi faciasında ailesini kurtardı, kendi canından oldu! O artık gerçekten kahraman
19:19
Marketteki korkunç saldırı kamerada
Marketteki korkunç saldırı kamerada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.08.2026 21:25:06. #7.13#
SON DAKİKA: Dinçer, Aksu'yu Cezaevinde Ziyaret Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement