Dinçer'den Emekli Aylığı Eleştirisi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Dinçer'den Emekli Aylığı Eleştirisi

Dinçer\'den Emekli Aylığı Eleştirisi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP'li Dinçer, emekli aylığı artışının yetersiz olduğunu ve gerçek zam yapılmadığını savundu.

(TBMM) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Semra Dinçer, TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen ve en düşük emekli aylığını 23 bin 552 liraya çıkaran düzenlemeyi eleştirerek, artışın kök aylıklara yansımadığını savundu. Dinçer, düzenlemenin emeklileri açlık ve yoksulluk sınırının altında yaşamaya mahkûm ettiğini söyledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Semra Dinçer, TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen ve en düşük emekli aylığını 20 bin liradan 23 bin 552 liraya yükselten torba kanun teklifine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Düzenlemenin emeklilere gerçek anlamda bir zam getirmediğini savunan Dinçer, "Emekliye zam değil, sefalet ücreti verdiniz" dedi.

Dinçer, yaklaşık 5 milyon 100 bin emekliyi ilgilendiren düzenlemenin iktidar tarafından "müjde" olarak sunulduğunu belirterek, kök aylıklarda herhangi bir artış yapılmadığını ifade etti. "Kulağa bir zam gibi geliyor ama değil. Emeklinin yıllarca ödediği primlerle hak ettiği kök aylığı değişmiyor. Emekliye zam yapılmıyor, zam yapılmış gibi gösteriliyor. Bu, muhasebe kalemleriyle yapılmış bir oyundur" dedi.

Torba kanun teklifiyle devletin Sosyal Güvenlik Kurumu'na sağladığı yüzde 25'lik katkının 1 Ağustos itibarıyla kaldırılacağını belirten Dinçer, bunun sosyal güvenlik sistemini olumsuz etkileyeceğini savundu.

Devletin sosyal güvenlik sistemine katkısının gelir dağılımındaki adaletsizliği azaltan önemli bir unsur olduğunu söyleyen Dinçer, "Bir yandan emekliye zam veriliyor gibi yapılıyor, diğer yandan sistemin finansmanı ortadan kaldırılarak emekli aylıkları ve sağlık harcamaları baskı altına alınıyor. Sosyal güvenlik hakkını sağlamakla görevli devletin sorumluluğu azaltılıyor" ifadelerini kullandı.

Kanun teklifinde şirketlere yönelik vergi avantajları bulunduğunu da dile getiren Dinçer, iktidarın emeklilere aynı yaklaşımı göstermediğini savundu.

Dinçer, "Birkaç ayrıcalıklı şirkete damga vergisi muafiyeti ve kurumlar vergisi indirimi uygulanırken, sıra emekliye gelince cebinize akrep giriyor. Emekliye tek bir kişinin yaşama maliyetinin yarısını bile vermiyorsunuz. Emekliyi kira ödeyemez, ilacını yarıya böler, markette aldığı ürünü rafa bırakır hale getirdiniz. Emekliye zam değil, sefalet ücreti verdiniz" dedi.

"EMEKLİ ONURLU BİR YAŞAM İSTİYOR"

Enflasyon oranlarının emeklilerin yaşadığı gerçek hayat pahalılığını yansıtmadığını ileri süren Dinçer, açıklanan yüzde 17,76'lık enflasyon oranının kira, ilaç, elektrik ve doğalgaz giderlerini karşılamadığını savundu.

Anayasa'nın sosyal devlet ve sosyal güvenlik hakkını düzenleyen hükümlerini hatırlatan Dinçer, "Emekli sizden sadaka istemiyor; alın terinin karşılığını, onurlu bir yaşamı istiyor. Bir ömür verdiği emeğin karşılığını almak istiyor" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Ekonomi, Güncel, Zam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dinçer'den Emekli Aylığı Eleştirisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Manisa’da ölümlü kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı Manisa'da ölümlü kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı
ABD Kongresi’nde İran çatlağı: Temsilciler Meclisi ’Dur’ dedi, Senato reddetti ABD Kongresi'nde İran çatlağı: Temsilciler Meclisi 'Dur' dedi, Senato reddetti
Diyarbakır’da çıkan yangın alevler daha da büyümeden söndürüldü Diyarbakır'da çıkan yangın alevler daha da büyümeden söndürüldü
Benzin alev alınca alevlerin arasında kalan 22 yaşındaki genç hayatını kaybetti Benzin alev alınca alevlerin arasında kalan 22 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Sokakta çıkan tartışmada birbirini bıçakladılar Sokakta çıkan tartışmada birbirini bıçakladılar
Futbol holiganlarının boyadığı minik kirpi yaşam mücadelesini kaybetti Futbol holiganlarının boyadığı minik kirpi yaşam mücadelesini kaybetti

18:53
Peynir fabrikasının atık su oyunu ortaya çıktı
Peynir fabrikasının atık su oyunu ortaya çıktı
18:42
Yeni Parti’nin ilk büyükşehir belediyesi Manisa oldu: Besim Dutlulu CHP’den istifa etti
Yeni Parti'nin ilk büyükşehir belediyesi Manisa oldu: Besim Dutlulu CHP'den istifa etti
18:35
Gülistan Doku soruşturmasında bir tutuklama daha
Gülistan Doku soruşturmasında bir tutuklama daha
18:25
Özgür Özel’e ilk tebrik telefonu Bahçeli’den
Özgür Özel'e ilk tebrik telefonu Bahçeli'den
17:55
Mansur Yavaş Yeni Parti’ye katılacak mı Özgür Özel’den dikkat çeken çıkış
Mansur Yavaş Yeni Parti'ye katılacak mı? Özgür Özel'den dikkat çeken çıkış
17:47
Torununu 7 yıl harabe evde saklayan babaanne: ’Ahmet’ diye hitap ettim
Torununu 7 yıl harabe evde saklayan babaanne: 'Ahmet' diye hitap ettim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.07.2026 20:07:49. #7.12#
SON DAKİKA: Dinçer'den Emekli Aylığı Eleştirisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.