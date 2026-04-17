Dini Çocuk Kitapları Çalıştayı İstanbul'da

İstanbul'da, Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) İlim Kültür Sanat ve Yayın Kurulu Başkanlığı (İLKSAY) tarafından "Dini İçerikli Çocuk Kitaplarında Dil ve Anlatıda Çocuğa Görelik Çalıştayı" gerçekleştirildi.

TDV'den yapılan açıklamaya göre, çalıştay İslam Araştırmaları Merkezi'nde (İSAM) Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları ile TDV Yayınları işbirliğinde düzenlendi.

Çalıştayın açılış oturumunda konuşan Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı ve TDV İLKSAY Kurulu Başkanı Dr. Hatice Boynukalın Şenkardeşler, çocuk yayıncılığında sahih dini bilginin edebi bir dille buluşturulmasının önemine ve nitelikli çocuk yayınlarının gelecek nesillerin inşasındaki rolüne dikkati çekti.

Şenkardeşler, çalıştayın çocuk yayınlarına yönelik düzenlenecek serinin ilki olduğunu, nihai hedefin çocuk yayıncılığı alanında öncü bir yaklaşım geliştirmek ve iyi uygulamaların yaygınlaşmasına katkı sağlamak olduğunu belirtti.

İSAM Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Yaşar Çolak ve Çalıştay Koordinatörü Dr. Fatma Hazan Türkkol da açılışta yaptığı konuşmada, çocuk yayıncılığına ilişkin bilgilendirmelerde bulundu.

İki gün süren çalıştay kapsamında, 0-15 yaş grubuna yönelik dini içerikli eserlerde konu seçimi, anlatı teknikleri ve dil kullanımı, çocukların bilişsel ve psikososyal gelişim süreçleri çerçevesinde değerlendirmeler yapıldı, görüşler sunuldu. Çalıştay 4 oturum, 13 sunum, 6 çalışma grubu ve 3 müzakere ile tamamlandı.

Çalıştayın ilk gününde çocuk yayıncılığına ilişkin güncel veriler paylaşılırken yaş gruplarına göre yazım teknikleri ve dini içeriğin çocuk edebiyatındaki yeri ele alındı. İkinci gün ise peygamber kıssalarının yaş gruplarına göre seçimi, siyer yazımının incelikleri ve Filistin temalı çocuk metinleri değerlendirildi.

Program kapsamında oluşturulan tematik çalışma masalarında, Hz. Peygamber'in hayatının farklı yaş gruplarına uygun anlatım öncelikleri, örnek metin analizleri ve ensar muhacir kardeşliği gibi temel değerlerin 10-15 yaş çocuklara aktarımına ilişkin somut kriterler değerlendirildi.

Ayrıca İslam tarihi, yardımlaşma ve boykot gibi konuların 4-15 yaş aralığındaki çocuklara aktarımı için somut yazım çerçeveleri ele alındı.

Çalıştayın sonuç oturumunda, çocuk yayıncılığına rehberlik edecek ortak çıktılar değerlendirildi. Çalıştaydaki tüm değerlendirmelerin raporlaştırılarak "iyi uygulama" örneklerinin geliştirilmesine ve çocuk edebiyatında standartların yükseltilmesine katkı sağlanması hedefleniyor.

Çalıştaya, akademisyen, yazar ve yayıncılardan oluşan 20 katılımcının yanı sıra İLKSAY Yayın Kurulu üyeleri ile Diyanet İşleri Başkanlığı ve TDV Yayınlarının editör ve uzmanları katıldı.