İstanbul'da, sosyal medyada dini değerleri aşağılayıcı paylaşım yaptığı tespit edilen şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada işlenen suçlarla ilgili yürütülen çalışma kapsamında, bir platformda paylaşılan videoda dini değerleri alenen aşağılayacak ifadeler kullanıldığını belirledi.
İncelemede, videonun içeriğinde yar alan ifadeleri kullandığı tespit edilen şüpheli A.A. (20) polis ekiplerince yakalandı.
Zanlı hakkında "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan adli işlem başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Dini Değerlere Aşağılama: Şüpheli Gözaltında - Son Dakika
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