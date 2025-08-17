Dinlenirken Ölen Tur Minibüsü Şoförü

Antalya'nın Serik ilçesinde tur minibüsü sürücüsü dinlenmek için park ettiği aracında ölü bulundu.
Özel bir firmaya ait tur minibüsü şoförü Mehmet Emin Ceylan (50), Boğazkent Mahallesi Beachpark otoparkına park ettiği aracında dinlenmeye çekildi.
Kendisine telefonla ulaşılamaması üzerine aracın bulunduğu yere giden firma yetkilileri Ceylan'ın araçta hareketsiz yattığını fark etti.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri, Ceylan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Ceylan'ın kalp rahatsızlığı olduğu öğrenildi.
