Dinleyen kulaklarına inanamıyor: Muhabbet kuşundan "Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan" tiradı - Son Dakika
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Dinleyen kulaklarına inanamıyor: Muhabbet kuşundan "Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan" tiradı

Dinleyen kulaklarına inanamıyor: Muhabbet kuşundan "Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan" tiradı Elazığ'da hayvansever Yasin Karakaş'ın muhabbet kuşu, 19 kelime biliyor Paşa isimli muhabbet kuşunun söylediği en dikkat çekici cümle ise "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan" 'Kuş...

29.06.2024 17:02
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Dinleyen kulaklarına inanamıyor: Muhabbet kuşundan "Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan" tiradı

Elazığ'da hayvansever Yasin Karakaş'ın muhabbet kuşu, 19 kelime biliyor

Paşa isimli muhabbet kuşunun söylediği en dikkat çekici cümle ise "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan"

'Kuş beyinli' derken bir kez daha düşünün

ELAZIĞ - Elazığ merkezde ikamet eden Yasin Karakış'ın sahip olduğu 'Paşa' isimli muhabbet kuşu insan gibi konuşması ve kurduğu uzun cümleleri ile görenleri hayretler içinde bırakıyor. Paşa'nın özellikle "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan" ve "Emine Erdoğan" demesini duyanlar kulaklarına inanamıyor.

Elazığ merkezde ikamet eden hayvansever Yasin Karakış 9 ay önce aldığı ve 'Paşa' ismini koyduğu Çekoslovak cinsi muhabbet kuşuna kısa zamanda konuşmasını öğretti. Önceleri 'Babacık', 'Cici kuş' ve 'Aşkım' gibi kelimeleri söyleyen Paşa, şu anda uzun cümleler kurarak konuşuyor. Yaklaşık 19 kelime bilen ve 25 bin lira fiyat verilmesine rağmen satılmayan Paşa'nın "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan" ve "Emine Erdoğan" demesini duyanlar, kulaklarına inanamıyor.

"Cumhurbaşkanımıza hediye etmek isterim, bu benim için bir onurdur"

Paşa ismini verdiği kuşunun kurduğu bazı cümleler konusunda kendisinin de şaşırdığını dile getiren Yasin Karakış, "Ben bu muhabbet kuşunu 9 ay önce aldım. Eve getirdim, ilgilendim ve bu sırada işe gidip geliyordum. Kaçmadı ve bana alışınca da konuşmaya başladı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ismini söyleyince bu konuşmayı ilerletmeye başladım. Bu sefer Cumhurbaşkanımızın eşinin adını söylemeye başlaması daha çok ilgimi çekti. Bazı kelimeleri ben öğrettim ama kendi kendine kapmış olduğu kelimeler de var. Çekoslovak cinsi olan bu kuşa 15 bin lira teklif ettiler hatta bu fiyat 25 bin liraya kadar çıktı ama satmadım. Bunu Cumhurbaşkanımıza hediye etmek isterim. Bu da benim için bir onurdur, bir şereftir. 19 kelimeden aha fazla kelime biliyor" dedi.

Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Muhabbet kuşu, Elazığ, Hayvanlar, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dinleyen kulaklarına inanamıyor: Muhabbet kuşundan 'Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan' tiradı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Dinleyen kulaklarına inanamıyor: Muhabbet kuşundan "Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan" tiradı - Son Dakika
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