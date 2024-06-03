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Sepet de çıktı cep telefonu da...Dip temizliğinden çıkanlar şaşırttı

İZMİR - İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle çevre bilincini artırmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlediği etkinlikler kapsamında İzmir Körfezi'nin Cumhuriyet Meydanı kısmında dip temizliği yapıldı. Denizden çıkan cep telefonundan içecek kutularına, sepete ve trafik dubasına kadar çeşitli atıklar görenleri hayrete düşürdü.

İtfaiye Dairesi Başkanlığı Su Altı Arama Kurtarma birimi ile Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri "Beraber Temizliyoruz" sloganıyla Körfez'in Cumhuriyet Meydanı ile Pasaport İskelesi arasında temizlik yaptı. Su Altı Arama Kurtarma ekibinden 6 dalgıcın yaklaşık bir saat süren dip temizliğinden Körfez'den çok sayıda cam ve plastik şişenin yanı sıra trafik dubası, sepet, cep telefonu gibi birçok atık çıktı. Sergilenen atıklar görenlerde şaşkınlık uyandırdı.

"Atıklar doğada kolay kolay kaybolmuyor"

İzmir Büyükşehir Belediyesi Deniz Koruma Şube Müdürlüğü Bölge Sorumlusu Saygın Yörük, "İnciraltı'ndan Mavişehir'e kadar olan iç Körfez'de hem denizden hem karadan düzenli olarak temizlik çalışması yapıyoruz. Yılda ortalama bin ton katı atık çıkıyor. Bu atıklar doğada kolay kolay kaybolmuyor. Plastik atıkların üretilmesi saniyeler, kullanılması dakikalar, doğada kaybolması yüzyıllar hatta bin yıllar alabiliyor. Cam şişeler doğada 4 bin yıl kalıyor. Oysa bunların geri dönüşümünü sağlamak mümkün. Bu nedenle mavi Körfez, mavi yarınlar için denizimizi ve çevremizi koruyalım" dedi.

Bireysel önlem kirliliği azaltıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Su Altı Arama Kurtarma Ekip Amiri Erman Karademir de atıkların insan eliyle Körfez'e ulaştığını belirtti. Yaptıkları çalışmada denize ait olmayan nesneleri suyun altından çıkardıklarına dikkat çeken Erman Karademir, şunları söyledi: "Cam şişeleri, sepet, kova, telefon, kıyafet gibi birçok atık çıktı. Bunların yeri denizin altı değil, geri dönüşüm kutuları. Bu tür atıklar istilacı türlerin yerleşmesine ve denizin doğal dengesinin bozulmasına da neden oluyor. Vatandaşlarımızdan bu konuda daha duyarlı olmalarını rica ediyoruz. Bireysel olarak kirliliğin önüne geçersek daha temiz bir dünyada yaşarız."

Atıklar, belediye ekipleri tarafından toplanarak geri dönüşümü sağlanmak üzere tesislere yönlendirildi.