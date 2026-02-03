Suat Özçağdaş:  Prof. Dr. Naciye Aylin Ataay Saybaşılı'nın Sorbonne Üniversitesi'nden Aldığı Doktora Diplomasının İptali Talebi Reddedildi - Son Dakika
Suat Özçağdaş:  Prof. Dr. Naciye Aylin Ataay Saybaşılı'nın Sorbonne Üniversitesi'nden Aldığı Doktora Diplomasının İptali Talebi Reddedildi

03.02.2026 00:02  Güncelleme: 02:04
CHP, Galatasaray Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Naciye Aylin Ataay Saybaşılı'nın Sorbonne Üniversitesi'nden aldığı doktora diplomasının iptal talebinin reddedildiğini açıkladı. Suat Özçağdaş, akademik özgürlük ile siyasi baskılar hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu.

(İSTANBUL) - CHP Milli Eğitim Politika Kurulu Başkanı Suat Özçağdaş, Galatasaray Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Naciye Aylin Ataay Saybaşılı'nın Sorbonne Üniversitesi'nden aldığı doktora diplomasına ilişkin iptal talebinin reddedildiğini açıkladı.

Özçağdaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ile birlikte diploması iptal edilen 28 kişi arasında yer alan Prof. Dr. Saybaşılı'nın diplomasıyla ilgili Sorbonne Üniversitesi'nin kararına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Özçağdaş, açıklamasında şunları kaydetti:

"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu ile birlikte diploması iptal edilen 28 kişiden biri olan Galatasaray Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Naciye Aylin Ataay Saybaşılı'nın Sorbonne Üniversitesi'nden aldığı doktora diplomasının iptali talebi reddedildi. Sorbonne Üniversitesi oybirliğiyle karar verdi: Süreçte ihlal yok, diploma geçerli.

Akademik özgürlükler, kurumsal özerklik ve bilimsel etik, üniversitelerin siyasi baskı ve talimatla iş yapmamasını garanti eder. Bir yandan 35 yıl önce yapılmış bir yatay geçiş gerekçe gösterilerek diplomalar iptal ediliyor; diğer yandan sahte diplomalar, parayla satılan unvanlar, kimlikten sağlık raporuna kadar her resmi belgenin güvenilirliğini yerle bir eden bir düzen hala görmezden geliniyor.

Üniversiteleri, akademisyenleri, bilim insanlarını susturarak gerçekleri gizleyebileceğinizi sandınız. Olmadı. Talimatla karar veren kurullara Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'nun diplomasını iptal ettirmek gerçeği gizlemeye yetmiyor.

Ama bir şeyi başardığınızı da söylemek lazım: Sayenizde hem hocamız hem de Türkiye dünyada bir ilki yaşadı. Bir akademisyen lisans diploması "yok" sayıldığı halde doktora unvanı sahibi oldu. Kurumların içini boşaltarak yalnızca üniversiteleri değil, bu ülkenin çocuklarının geleceğini de riske atıyorsunuz. Türkiye'nin saygın üniversitelerini siyasi hesaplarınıza alet ediyorsunuz.

Sizler, hem akademiyi hem adaleti kendi siyasi tercihlerinize göre şekillendirerek adeta bir araç haline getirdiniz. Kurumların bağımsızlığı yerine siyasi ikbal öncelendiğinde, ortaya çıkan tablo ise ortada: Güvensizlik. Kendi ikbalinizi adaletin ve doğrunun üstünde tutarak sadece bugünü değil, bu memleketin geleceğini de yakıyorsunuz. Ama ne yaparsanız yapın, gerçekler er ya da geç ortaya çıkıyor. Diploma vardan yok, yoktan var edilemez!"

Kaynak: ANKA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
