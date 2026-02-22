Diplomat Çocukları Ebru Sanatını Öğrendi - Son Dakika
Diplomat Çocukları Ebru Sanatını Öğrendi

Diplomat Çocukları Ebru Sanatını Öğrendi
22.02.2026 15:25
İstanbul'da diplomat ailelerin çocukları, ebru sanatı ile Türk kültürünü deneyimledi.

İstanbul'da görev yapan yabancı diplomatların aileleri ve çocuklarının Türk kültürünün önemli sanat dallarından ebruyu tanıması amacıyla etkinlik düzenlendi.

İstanbul'da, Dışişleri Bakanlığı İstanbul Temsilciliğinde Daire Başkanı Mehmet Zahit Uzun ve eşi Gülten Uzun'un girişimleri ve ebru sanatçısı Hikmet Barutçugil'in ev sahipliğinde düzenlenen etkinliğe, kentte görev yapan konsoloslar ve çocukları katıldı.

Barutçugil'in ebru sanatının teknikleri ve Türk kültüründeki yeri hakkında bilgi vermesinin ardından, çocuklar tek tek ebru teknesinin başına geçerek kendi çalışmalarını yaptı.

Renklerin su üzerindeki şekillenme sürecine tanık olan çocuklar, hazırladıkları eserleri kağıda aktararak ilk ebru çalışmalarını tamamladı.

Etkinlik, hatıra fotoğrafı çekimi ve katılım sertifikalarının verilmesiyle sona erdi.

Ebru sanatçısı Barutçugil, AA muhabirine, ebru sanatının kökeninin Türkistan bölgesi olduğunu belirtti.

Barutçugil, şöyle devam etti:

"Bilinen ilk adı Çağatayca 'Ebre'. Oralarda doğmuş. Daha sonra İpek yoluyla İran'a geliyor. Orada 'Ebri' deniyor. Ebri, bulutumsu, bulut gibi. Yine İran'da bir isim tamlaması Abru diye adlandırılmış. 'Ab' su. 'Ru' da yüz demek. 'Abru', su yüzü. Bu sanatın en kısa tanımı da o, 'Su yüzü resmi'. Daha sonra Türkiye'ye geliyor. Biz 'ebru' diyoruz."

Ebru sanatının 17. yüzyılın başlarında "Türk Kağıdı" adıyla Avrupa'ya gittiğine işaret eden Barutçugil, ebrunun 2014'te Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Kültür Mirası Listesi'ne girdiğini söyledi.

Barutçugil, küçük yaşta öğrenilen bilgilerin kalıcı olduğunun altını çizerek, "Bu yaştaki çocukların öğrendikleri unutulmuyor. Bu yaşlar çok önemli." dedi.

Diplomat ailelerin çocuklarının belirli bir süreliğine İstanbul'da bulunduklarına dikkati çeken Barutçugil, bu süreçte Türkiye'ye ait bir sanat dalını deneyimlemelerinin ülkelerine döndüklerinde de bir anı olarak kalacağını vurguladı.

Bu etkinlikler çocukların alışma sürecini kolaylaştırıyor

Dışişleri Bakanlığı İstanbul Temsilciliğinde Daire Başkanı Uzun, Dışişleri Bakanlığına bağlı diplomatların meslek hayatlarının büyük bir kısmının yurt dışında geçtiğini dile getirerek, çocukların bu uyum süreçlerini daha kolay atlatmaları için böyle bir girişimde bulunduklarını ifade etti.

Daha önce, Kartepe'de izcilik kampına gittiklerini, Çilekliköy'de çilek topladıklarını ve Yerebatan Sarnıcı'nı ziyaret ettiklerini anlatan Uzun, şunları kaydetti:

"Hem biz İstanbul'u tanıyoruz bu sayede, hem de İstanbul'daki yerleşik sanatçılarımız, bugün Hikmet Barutçugil Beyefendi'yle olduğu gibi değişik sanatçılarımızla bir araya geliyoruz. Onların da himayelerinde bu tarz etkinlikleri düzenliyoruz. Çocuklarımız da kaynaşma imkanı buluyor. Bu sayede Türk kültürünü, Türk sanatını, Türkiye'nin doğasını tanıma imkanına sahip oluyorlar."

Uzun, Barutçugil ile bir sanat etkinliği vesilesiyle tanıştıklarını belirterek, "Hikmet Barutçugil Beyefendi bugün bize çok güzel bir organizasyonla kapılarını açtı ve şu an yaklaşık 12 ülkeden diplomat çocuklarımızla birlikte bu sanatı yakından tanıma imkanına kavuştuk. Hikmet Barutçugil'e bugünkü ev sahipliği için de çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Diplomasi, İstanbul, Etkinlik, Kültür, Güncel, Sanat

Son Dakika Güncel Diplomat Çocukları Ebru Sanatını Öğrendi - Son Dakika

