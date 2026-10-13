Diplomatik kaynaklara göre Dışişleri Bakanı Fidan ve Adalet Bakanı Gürlek görüştü

Diplomatik kaynaklara göre Dışişleri Bakanı Fidan ve Adalet Bakanı Gürlek görüştüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Adalet Bakanı Akın Gürlek ile görüştü. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Dışişleri Bakanı Fidan, Ankara'da Adalet Bakanı Gürlek ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Adalet Bakanı Akın Gürlek ile görüştü.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Fidan, Ankara'da Adalet Bakanı Gürlek ile bir araya geldi.
Kaynak: AA
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