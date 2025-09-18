Diş Hekimine Saldırı: Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Diş Hekimine Saldırı: Şüpheli Tutuklandı

18.09.2025 11:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'de diş hekimine saldıran M.E.T. gözaltına alınarak tutuklandı.

İzmir'in Konak ilçesinde tartıştığı diş hekimini darbettiği gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Alsancak Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde diş hekimi olarak görev yapan A.M.Y. (33) ile randevusu olmadığı halde muayene olmak isteyen M.E.T. (26) arasında tartışma çıktı.

Bunun üzerine M.E.T, kafa atarak diş hekimini yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Olaydan sonra hastaneden uzaklaşan şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3-sayfa, trafik, Sağlık, Güncel, Konak, izmir, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diş Hekimine Saldırı: Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Henüz 1 aylık evliydi Evde tamir yaparken cebine attığı bıçak canına mal oldu Henüz 1 aylık evliydi! Evde tamir yaparken cebine attığı bıçak canına mal oldu
Avrupa’dan Netanyahu’nun uykularını kaçıracak hamle: Tüm imtiyazları askıya alınıyor Avrupa'dan Netanyahu'nun uykularını kaçıracak hamle: Tüm imtiyazları askıya alınıyor
Silivri’de kameralar karşısına geçen Özel’den “Bayrampaşa“ iddiası Silivri'de kameralar karşısına geçen Özel'den "Bayrampaşa" iddiası
Bu belirtilere dikkat İçme suyundan bulaşıyor, yavaş yavaş beyni yiyor Bu belirtilere dikkat! İçme suyundan bulaşıyor, yavaş yavaş beyni yiyor
Eintracht Frankfurt Teknik Direktörü Toppmöller, Galatasaray’ı öve öve bitiremedi Eintracht Frankfurt Teknik Direktörü Toppmöller, Galatasaray'ı öve öve bitiremedi
Stadyumdaki tadilat çalışması durdu Taraftarlar tepkili Stadyumdaki tadilat çalışması durdu! Taraftarlar tepkili

14:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Netanyahu’yu hop oturtup hop kaldırtacak sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'yu hop oturtup hop kaldırtacak sözler
14:10
İslam NATO’su sürprizi: İşte çekirdek yapıyı oluşturması muhtemel 4 ülke
İslam NATO'su sürprizi: İşte çekirdek yapıyı oluşturması muhtemel 4 ülke
14:09
Komisyonda gerginlik DEM Parti salonu terk etti
Komisyonda gerginlik! DEM Parti salonu terk etti
13:28
Eşini ve çocuğunu öldüren doktor cezaevinde intihara kalkıştı
Eşini ve çocuğunu öldüren doktor cezaevinde intihara kalkıştı
13:22
MSB’den Rumlara kritik uyarı: Gerekli tüm tedbirler alındı
MSB'den Rumlara kritik uyarı: Gerekli tüm tedbirler alındı
13:11
’’Reza Zarrab’ın hayatı belgesel oluyor’’ iddialarına Netflix’ten yanıt
''Reza Zarrab'ın hayatı belgesel oluyor'' iddialarına Netflix'ten yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2025 14:43:56. #7.13#
SON DAKİKA: Diş Hekimine Saldırı: Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.