Diş Sağlığı Krizi: Atama Bekleyen 20 Bin Hekim - Son Dakika
Diş Sağlığı Krizi: Atama Bekleyen 20 Bin Hekim

15.04.2026 16:30
CHP'li Aşkın Genç, diş sağlık planlamasında kriz olduğunu, genç hekimlerin işsiz kaldığını vurguladı.

(ANKARA) -  CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, ağız ve diş sağlığındaki planlamada kriz yaşandığını belirterek, 2024'te randevu sayısının 22 milyonu aştığını, buna karşın 20 bine yakın diş hekiminin atama beklediğini belirtti. Çocuklarda çürük oranının yüzde 88'e, 60 yaş üstünde yüzde 99'a ulaştığını vurgulayan Genç, "Genç hekimler işsiz, vatandaş randevusuz" dedi.

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, ağız ve diş sağlığı alanındaki planlama sorununa değindi. 2024 yılında diş hekimliği randevularının 22 milyonu aştığını hatırlatan Genç, buna karşın 20 bine yakın diş hekiminin atama beklediğini ancak 2026 yılı için yalnızca 521 kadro açıldığını söyledi.

Bu tablonun sistemdeki plansızlığı açıkça ortaya koyduğunu belirten Genç, koruyucu sağlık hizmetlerinin geri planda kaldığını ifade etti. Aile diş hekimliği modelinin yaygınlaştırılması ve planlı istihdam politikalarının hayata geçirilmesi çağrısında bulunan Genç, şunları söyledi:

"Türkiye'de ağız ve diş sağlığında ciddi bir çelişki yaşanıyor. Bir yanda aylar sonrasına verilen randevular nedeniyle tedaviye ulaşamayan milyonlarca vatandaş, diğer yanda diplomalı işsizliğe mahkum edilen genç diş hekimleri var. 2024 yılında diş hekimliği randevuları 22 milyonu aşarken 20 bine yakın atama bekleyen hekime karşılık 2026 yılı için açılan kadro sadece 521. Bu tablo açık bir planlama krizidir. Çocuklarda çürük oranı yüzde 88, 60 yaş üstünde yüzde 99. Buna rağmen koruyucu hizmetler hala geri planda. Türkiye'de kişi başı diş hekimi müracaatı yalnızca 0,7 seviyesinde. Genç diş hekimleri işsiz, vatandaş randevusuz, sistem çözümsüz. İktidarı planlı atama yapmaya ve aile diş hekimliği modelini hızla yaygınlaştırmaya davet ediyorum."

Kaynak: ANKA

Milletvekili, Diş Sağlığı, Aşkın Genç, Kayseri, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diş Sağlığı Krizi: Atama Bekleyen 20 Bin Hekim - Son Dakika

41 çeşidi karıştırıldı, kazanlar kaynadı Tonlarca mesir macunu saçılacak 41 çeşidi karıştırıldı, kazanlar kaynadı! Tonlarca mesir macunu saçılacak
İsrail, savaşı tamamen sona erdirmenin şartını açıkladı İsrail, savaşı tamamen sona erdirmenin şartını açıkladı
Polonyalı Vekilden İskandinav Bayrağı İle Şok Konuşma Polonyalı Vekilden İskandinav Bayrağı İle Şok Konuşma
ABD’den Kataib Hizbullah’ın lideri için 10 milyon dolar ödül ABD'den Kataib Hizbullah'ın lideri için 10 milyon dolar ödül
Ali Babacan, 24 yaşındaki genç çiftçiyi görünce alnından öptü Ali Babacan, 24 yaşındaki genç çiftçiyi görünce alnından öptü
Dünyanın en iyi 15 kalecisi belli oldu Listede Türkiye’den de bir isim var Dünyanın en iyi 15 kalecisi belli oldu! Listede Türkiye'den de bir isim var

17:35
Kahramanmaraş’taki okul saldırısında can kaybı 9’a yükseldi
Kahramanmaraş'taki okul saldırısında can kaybı 9'a yükseldi
16:40
Mersin’de bir lise öğrencisi silahla yakalandı
Mersin'de bir lise öğrencisi silahla yakalandı
16:25
Kahramanmaraş’taki okul saldırısı sonrası Milli Eğitim Bakanlığı’ndan açıklama
Kahramanmaraş'taki okul saldırısı sonrası Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklama
15:52
Okul saldırganının emniyet müdürü babası gözaltında
Okul saldırganının emniyet müdürü babası gözaltında
15:19
Trump: Çin, İran’a silah göndermeyecek
Trump: Çin, İran'a silah göndermeyecek
14:49
Saldırgan 5 silah 7 şarjörle geldi Vali Ünlüer okul saldırısının detaylarını anlattı
Saldırgan 5 silah 7 şarjörle geldi! Vali Ünlüer okul saldırısının detaylarını anlattı
SON DAKİKA: Diş Sağlığı Krizi: Atama Bekleyen 20 Bin Hekim - Son Dakika
