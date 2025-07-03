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Dış Ticarette Rekor Artış

03.07.2025 11:26
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Türk lirasıyla dış ticaret, 2025'in ilk yarısında yüzde 34,4 artarak rekor seviyeye ulaştı.

Türk lirasıyla dış ticaret, yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 34,4 artarak 698 milyar 80 milyon liraya ulaştı ve rekor seviyeyi gördü.

AA muhabirinin, Ticaret Bakanlığı verilerinden yaptığı derlemeye göre, yılın ilk yarısında ihracat geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4,1 artışla 131 milyar 440 milyon dolar oldu.

Bu dönemde Türk lirasıyla ihracatta da yıllık bazda artış gerçekleşti.

Türk lirasıyla ihracat ocakta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 20,4 artışla 26 milyar 303 milyon lirayı buldu. İthalat da ilk ayda yüzde 47,2 artışla 70 milyar 319 milyon liraya çıktı. Böylece yılın ilk ayında dış ticaret hacmi 96 milyar 622 milyon lira oldu.

Yılın ikinci ayında da Türk lirasıyla dış ticaretteki artış devam ederken ihracat, geçen yılın şubat ayıyla karşılaştırıldığında yüzde 12,4 artışla 28 milyar 292 milyon liraya, ithalat da yüzde 19,2 yükselişle 84 milyar 19 milyon liraya ulaştı. Dış ticaret hacmi 112 milyar 310 milyon lirayı aştı.

Türk lirasıyla ihracat martta 2024'ün aynı ayına kıyasla yüzde 17,3 artışla 30 milyar 888 milyon liraya çıkarken ithalat da yüzde 45,7 yükseldi. Söz konusu ayda 95 milyar 769 milyon liralık ithalat gerçekleştirildi. Böylece martta Türk lirasıyla dış ticaret 126 milyar 658 milyon lira oldu.

Nisanda Türk lirasıyla ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,1 artışla 24 milyar 324 milyon lirayı bulurken ithalat da yüzde 53,5 yükselişle 97 milyar 193 milyon liraya çıktı. Söz konusu ayda dış ticaret hacmi 121 milyar 517 milyon lira olarak hesaplandı.

Türk lirasıyla ihracat mayısta da 2024'ün aynı ayına oranla yüzde 3,5 artarak 28 milyar 745 milyon lira olurken ithalat aynı dönemde yüzde 35,5 artışla 90 milyar 24 milyon liraya yükseldi. Söz konusu ayda Türk lirasıyla 118 milyar 769 milyon liralık dış ticaret gerçekleştirildi.

Kurban Bayramı'nın da kutlandığı haziranda Türk lirasıyla gerçekleştirilen ihracat aylık bazda gerilese de yıllık ölçekte artışını sürdürdü. Söz konusu ayda ihracat 2024'ün haziran ayına kıyasla yüzde 11,6 artışla 23 milyar 767 milyon lira olurken ithalat da yüzde 61,4 yükselişle 98 milyar 439 milyon liraya çıktı. Böylece dış ticaret hacmi haziranda 122 milyar 205 milyon lirayı buldu.

164 ülkeye Türk lirasıyla ihracat

Bu yılın ocak-haziran döneminde ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,2 yükselişle 144 milyar 718 milyon liradan 162 milyar 318 milyon liraya çıktı. İthalat da aynı dönemde 374 milyar 734 milyon liradan yüzde 43 artışla 535 milyar 762 milyon liraya ulaştı. Böylece, 2025'in ilk 6 ayında dış ticaret 519 milyar 452 milyon liradan yüzde 34,4 artışla 698 milyar 80 milyon liraya çıktı. Bu veri, 6 aylık dönemler dikkate alındığında rekor olarak kayıtlara geçti.

Haziranda 164 ülkeye Türk lirasıyla ihracat yapılırken 29 bin 291 firma dış satımında Türk lirasını kullandı.

2024-2025 yıllarının ocak-haziran dönemlerinde Türk lirasıyla gerçekleştirilen dış ticaret verileri şöyle (Milyon TL):

YıllarİhracatİthalatHacim
Ocak-Haziran 2024144.718374.734519.452
Ocak-Haziran 2025162.318535.762698.080

Kaynak: AA

Ekonomi, İhracat, Finans, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dış Ticarette Rekor Artış - Son Dakika

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