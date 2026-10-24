Dışişleri, 7 kişinin öldüğü Kerek saldırısını kınadı, Ürdün'le dayanışma vurguladı - Son Dakika
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Dışişleri, 7 kişinin öldüğü Kerek saldırısını kınadı, Ürdün'le dayanışma vurguladı

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Dışişleri Bakanlığı, Ürdün'de Kerek kentindeki kiliseye yönelik silahlı saldırıyı şiddetle kınadığını bildirdi ve Ürdün'le dayanışmasını yineledi. Bakanlık açıklamasında saldırıda yaşamını yitiren 7 kişinin yakınlarına başsağlığı, yaralanan 27 kişiye acil şifa dilendi.

Dışişleri Bakanlığı, Ürdün'ün Kerek kentindeki bir kiliseye düzenlenen silahlı saldırıyı şiddetle kınadı.

Bakanlık, Ürdün'ün Kerek kentindeki bir kiliseye düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, kiliseye yapılan silahlı saldırının şiddetle kınandığı belirtilirken "Saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Ürdün halkına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Ülkenin birliğini ve huzurunu hedef alan bu menfur saldırı karşısında, Ürdün'le dayanışmamızı bir kez daha vurguluyoruz." ifadelerine yer verildi.

Ürdün'ün Kerek kentindeki bir kiliseye düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişi hayatını kaybetmiş, 27 kişi yaralanmıştı.

Ürdün Başbakanı Cafer Hasan, saldırıda hayatını kaybedenlerin anısına ülke genelinde 3 günlük yas ilan edildiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA
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