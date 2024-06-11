Dışişleri Bakan Yardımcısı Ayşe Berris Ekinci Ukrayna ve ABD yetkililerini kabul etti - Son Dakika
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Dışişleri Bakan Yardımcısı Ayşe Berris Ekinci Ukrayna ve ABD yetkililerini kabul etti

Dışişleri Bakan Yardımcısı Ayşe Berris Ekinci Ukrayna ve ABD yetkililerini kabul etti

Dışişleri Bakan Yardımcısı Ayşe Berris Ekinci, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar ve ABD Enerji Bakanlığında Müsteşar Yardımcısı Vekili Michael Goff ile ABD Dışişleri Bakanlığında Kıdemli Danışman Justin Friedman'ı kabul etti. Görüşmelerde, Ukrayna ile ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ile ABD ile enerji alanında işbirliği imkanları ele alındı.

11.06.2024 01:01
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Dışişleri Bakan Yardımcısı Ayşe Berris Ekinci, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar ve ABD Enerji Bakanlığında Müsteşar Yardımcısı Vekili Michael Goff ile ABD Dışişleri Bakanlığında Kıdemli Danışman Justin Friedman'ı kabul etti.

Bakanlığın X hesabında, Ekinci'nin, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Bodnar ve ABD Enerji Bakanlığında Müsteşar Yardımcısı Vekili Goff ile ABD Dışişleri Bakanlığında Kıdemli Danışman Friedman ile görüşmesine ilişkin paylaşım yer aldı.

Ekinci-Bodnar görüşmesine ilişkin paylaşımda, "Bakan Yardımcımız Büyükelçi Berris Ekinci, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar'ı kabul etmiştir. Görüşmede, Ukrayna ile ikili ilişkilerimiz ve bölgesel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulmuştur." denildi.

ABD'li yetkililerle görüşmeye dair yapılan paylaşımda da "Bakan Yardımcımız Büyükelçi Berris Ekinci, ABD Enerji Bakanlığında Müsteşar Yardımcısı Vekili Michael Goff ve ABD Dışişleri Bakanlığında Kıdemli Danışman Justin Friedman'ı kabul etmiştir. Görüşmede, ABD ile enerji alanında işbirliği imkanları ele alınmıştır." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Dışişleri Bakan Yardımcısı Ayşe Berris Ekinci Ukrayna ve ABD yetkililerini kabul etti - Son Dakika

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