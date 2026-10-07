Dışişleri Bakan Yardımcısı Bozay Tiran'da Yatay Destek Programı'nı değerlendirdi - Son Dakika
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Dışişleri Bakan Yardımcısı Bozay Tiran'da Yatay Destek Programı'nı değerlendirdi

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Dışişleri Bakan Yardımcısı Bozay Tiran\'da Yatay Destek Programı\'nı değerlendirdi
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AB ve Avrupa Konseyi'nin ortak yürüttüğü Yatay Destek Programı'nın 10 yıllık etkisi, Tiran'da bölgesel konferansta ele alındı. Konferansa katılan Dışişleri Bakan Yardımcısı Bozay, programı herkesin refahı için komşu ülkeler ve AB ile işbirliğinde iyi bir araç olarak niteledi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Yatay Destek Programı'nın herkesin refahı için komşu ülkeler ve Avrupa Birliği (AB) ile işbirliği yapmak adına iyi bir araç olduğunu söyledi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Bozay, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen ve AB ile Avrupa Konseyi'nin ortaklaşa yürüttüğü "Batı Balkanlar ve Türkiye için Yatay Destek Programı"nın 10 yıllık etkisine odaklanan bölgesel konferansa katıldı.

Bozay, burada yaptığı konuşmada, Yatay Destek Programı'nın üç aşaması üzerinde çalıştıklarını belirtti.

Bakan Yardımcısı Bozay, Türkiye'nin sadece Balkanlar'da olmadığını, aynı zamanda Orta Doğu, Kafkasya, Karadeniz ve Akdeniz'de olduğunu ifade etti.

Avrupa Konseyi ile AB'nin birbirini tamamlayan ortak mekanizması olan Yatay Destek Programı'nın zorlu zamanlarda Türkiye'ye destek olduğuna işaret eden Bozay, 2016'da Türkiye programa dahil olduğunda yapılan darbe girişimiyle yargı, diplomasi ve askeri alanlardaki kapasitesiye zarar verildiğini anımsattı.

Bozay, Türkiye olarak bu süreci yaşarken Avrupa Konseyi üyeliği ve AB aday ülke statüsüne dair zihinsel haritanın, adalet, insan hakları, yolsuzlukla mücadele, organize suçlarla ekonomik mücadele ve savunmasız grupların korunması dahil olmak üzere tüm değerlerle ve programlarla uyum içinde kalmalarını sağladığına işaret etti.

Suriye'deki çatışmaların ardından yüz binlerce Suriye vatandaşının Türkiye'ye sığındığını ve onların haklarının korunmasının Türkiye için büyük önem taşıdığını vurgulayan Bozay, "2019-2022 yıllarını kapsayan ikinci Yatay Destek Programı aşamasında öncelik, insan hakları eylem planının ve insan hakları standartlarının hayata geçirilmesi ve izlenmesi üzerindeydi. Ayrıca göçmenlerin insan haklarının korunması üzerinde de çalıştık." diye konuştu.

Sığınmacı krizinin yaşandığı yıllarda Türkiye'nin misafirperverliğine değinen Bozay, "Türkiye herkese insan hakları dersi verdi. Bu da insanları ağırlamanın eşi benzeri görülmemiş bir yolu." dedi.

Halihazırda üçüncü aşamada olduklarını ve dijitalleşmenin yanı sıra göç konularını da ele almaya devam ettiklerini kaydeden Bozay, "Yatay Destek Programı, herkesin refahı adına komşularımız ve AB ile işbirliği yapmak için iyi bir araçtır." ifadelerini kullandı.

Bozay "Terörsüz Türkiye" sürecine de değinerek bunun çok önemli bir devlet projesi olduğunu ve Türkiye'de yeni bir aşamayı temsil edeceğini söyledi.

Konferansa, Arnavutluk ve diğer Balkan ülkelerinden yetkililerin yanı sıra Avrupa Komisyonu ve Avrupa Konseyi temsilcileri de katıldı.

Bozay, Arnavutluk ziyareti kapsamında, üst düzey devlet yetkilileri, Türk kurumlarının temsilcileri ve iş dünyasının temsilcileriyle de bir araya gelmesi bekleniyor.

Kaynak: AA
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