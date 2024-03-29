Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, ABD Temsilciler Meclisinde enerji, ticaret, mali hizmetler ve bütçe komiteleri mensuplarından oluşan heyeti Bakanlık'ta ağırladı.
Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, görüşmede, Türkiye-ABD arasında stratejik çerçevede enerji, enerji güvenliği ve işbirliği imkanları ele alındı.
Son Dakika › Güncel › Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, ABD heyetini ağırladı - Son Dakika
Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Tepebaşı İlçesi'nde bulunan bir süt çiftliğine 'Avrupa Birliği Onaylı Süt Çiftliği Sertifikası'nı teslim etti. İşletme, AB standartlarında süt ürettiği belirlenerek Tepebaşı ilçesinde ilk AB Onaylı Süt Çiftliği Sertifikası alan işletme oldu. Çiftlikte ayrıca hastalık taramaları ve süt kalite kontrolü yapılmaktadır. 2024 yılı için destekleme miktarının artırılması beklenmektedir.
AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için seçmene çağrı yaparak projelerini anlattı. Hatipoğlu, vatandaşların istek ve taleplerini dinleyip, sandığa giderek oy kullanmalarını istedi.
İzmir'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şube ekipleri tarafından yakalanan 4 kişi cezaevine gönderildi. Yapılan aramalarda 26 kilo 150 gram esrar ile 2 kilo 65 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Şüpheliler, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şehir halkına hizmet için tahsis edilen kaynakları yağmalayıp başka amaçlar için deste deste savurmak bu şehri üzer. İstanbul'u üzmemek gerekir.
Manisa'da yapılan operasyonda durdurulan bir hafif ticari araçta 50 kilogram sentetik ecza hammaddesi ve 200 bin sentetik ecza ele geçirildi. Ayrıca, suç geliri olduğu değerlendirilen 7 bin 500 lira da ele geçirildi. Operasyon sonucunda uyuşturucu ticareti suçlamasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Amasya'da seçim çalışmalarını sürdürdü. Kentte esnaf ziyaretlerinde bulunan Davutoğlu, seçim otobüsünden vatandaşları selamladı. Amasya Muhacirler Derneğini ziyaret eden Davutoğlu, burada yaptığı konuşmada, seçimlere çok az bir süre kaldığını, 1 Nisan'dan itibaren Türkiye'nin siyasi haritasının yeniden şekilleneceğini söyledi.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Sultanbeyli Kent Meydanı'nda düzenlediği mitingde yaptığı konuşmada, Türkiye'de Başbakanlığımız ve Cumhurbaşkanlığımız döneminde bizim kadar çok il gezisi yapan, program gerçekleştiren siyasetçi bulamazsınız. Bizim motivasyon kaynağımız milletimizin sevgisi, coşkusu ve kalpten gelen duasıdır dedi.
Hatay'ın Antakya ilçesinde bir evde çıkan kavga ihbarı üzerine polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Eve giren ekipler, kavga eden kardeşlerin yanı sıra diğer şüphelilerin de hareketlerinden şüphelenerek evde arama yaptı. Aramada, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen bir heykel, dışı kabartmalı bir obje ve birçok sikke ile tabanca fişeği ele geçirildi. Ekipler, evde bulunan 4 kişiyi gözaltına alarak objeleri Müze Müdürlüğüne teslim etti.
Sizin düşünceleriniz neler ?