Dışişleri Bakan Yardımcısı Duran Burkina Faso'ya Gidiyor

(ANKARA) - Dışişleri Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran, 24 Nisan'da Burkina Faso'yu ziyaret edecek. Türkiye ile Burkina Faso arasındaki ikili ilişkiler ve işbirliği alanları ile bölgesel konuların ele alınacağı ziyaret kapsamında Duran, Burkina Faso Dışişleri, Bölgesel İş Birliği ve Yurtdışı Burkinalılar Bakanı Karamoko Jean Marie Traore ile görüşecek. Duran, Traore'nin yanı sıra farklı Bakanlıklardan temsilcilerin katılımıyla yapılacak heyetler arası toplantıya da katılacak.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Duran, 24 Nisan'da Burkina Faso'ya ziyarette bulunacak. Üst düzey Dışişleri Bakanlığı yetkilisinden edinilen bilgiye göre, ziyarette Türkiye ile Burkina Faso arasındaki ikili ilişkiler ve işbirliği alanları ile bölgesel konuların ele alınması bekleniyor. Yetkili, Duran'ın Burkina Faso Dışişleri, Bölgesel İş Birliği ve Yurtdışı Burkinalılar Bakanı Traore ile görüşmesinin, ikili ilişkilerin gündeminde bulunan konuların kapsamlı şekilde ele alınmasını teminen Bakan Traore'nin yanı sıra farklı Bakanlıklardan temsilcilerin katılımıyla gerçekleştirilecek heyetler arası toplantıya katılmasının planlandığını aktardı.

Duran'ın, Burkina Faso Başbakanı Jean Emmanuel Ouedraogo ve Geçiş Dönemi Yasama Meclisi Başkanı Ousmane Bougouma tarafından kabul edilmesi bekleniyor. Ziyaret kapsamında, Burkina Faso'daki Türk toplumu ve iş insanlarıyla toplantı yapılacağı ve Türkiye Maarif Vakfı'nın başkent Vagadugu'daki yerleşkesinin ziyaret edileceği öğrenildi.

Türkiye, Burkina Faso ile birçok alanda ilişkilerini geliştirmeyi hedefliyor

Türkiye'nin Burkina Faso ile ilişkilerinin her alanda daha ileriye taşınmasına ve çeşitlendirilmesine önem verdiğini kaydeden Bakanlık yetkilisi, "Bu anlayışla Türkiye, eşit ortaklık ve kazan-kazan ilkeleri temelinde, ticaret, enerji, madencilik, tarım, eğitim ve sağlık gibi birçok alanda Burkina Faso ile ilişkilerini geliştirmeyi arzu etmektedir. Türkiye ayrıca, Burkina Faso'nun terörle mücadelesine güçlü şekilde destek vermeyi sürdürecek olup, Batı Afrika ve bilhassa Sahel bölgesinde istikrarın tesis edilmesinin bölgesel ve küresel istikrar bakımından zaruret teşkil ettiğini değerlendirmektedir" ifadelerini kullandı.

Üst düzey temasların da etkisiyle son dönemde iki ülke ilişkilerinde bir ivme yakalandığını belirten yetkili, "2024 yılında Ankara'da düzenlenen Üçüncü Karma Ekonomik Komisyon toplantısı vesilesiyle Türkiye'yi ziyaret eden Dışişleri Bakanı Traore, 11-13 Nisan 2025 tarihlerinde düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu'na da katılmıştır" dedi.