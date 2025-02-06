Dışişleri Bakan Yardımcısı Duran, Etiyopya'da Görüştü

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Dışişleri Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran, Addis Ababa'da Etiyopya Dışişleri Bakanı Gedion Timotheos ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığının sosyal medya platformu X'teki hesabından yapılan paylaşıma göre, Dışişleri Bakan Yardımcısı Duran, Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da Etiyopya Dışişleri Bakanı Timotheos tarafından kabul edildi.

Görüşmede, Türkiye'nin ara buluculuğuyla Etiyopya ile Somali arasında kabul edilen Ankara Bildirisi uyarınca gerçekleştirilecek teknik müzakerelerin hazırlıkları çerçevesinde fikir alışverişinde bulunuldu.

Görüşmede, ikili ve bölgesel konular da ele alındı.