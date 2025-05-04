Dışişleri Bakan Yardımcısı Duran, Gabon Cumhurbaşkanı Oligui Nguema'nın göreve başlama törenine katıldı - Son Dakika
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Dışişleri Bakan Yardımcısı Duran, Gabon Cumhurbaşkanı Oligui Nguema'nın göreve başlama törenine katıldı

Dışişleri Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen Gabon Cumhurbaşkanı Brice Clotaire Oligui Nguema'nın göreve başlama törenine katıldı.

04.05.2025 11:55
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Dışişleri Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen Gabon Cumhurbaşkanı Brice Clotaire Oligui Nguema'nın göreve başlama törenine katıldı.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Duran, törene davet çerçevesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı temsilen Oligui Nguema'nın dün Librevil'de düzenlenen göreve başlama törenine iştirak etti.

Gabon'da "geçiş hükümeti" dönemini sona erdiren cumhurbaşkanı seçimleri, taahhüt edilen süre dolmadan 12 Nisan'da yapılmış ve "Geçiş hükümetinin Cumhurbaşkanı" Oligui Nguema oyların yüzde 94,85'ini alarak cumhurbaşkanı seçilmişti.

Türkiye-Gabon İlişkileri

Sahra Altı Afrika'da yedinci büyük ham petrol üreticisi olan Gabon, aynı zamanda dünyadaki en büyük üçüncü yenilenebilir su rezervine sahip. Önemli demir, manganez ve altın yataklarına sahip olan ülkede, tarım ve balıkçılık alanlarında da geniş potansiyel mevcut.

Gabon, Türkiye'nin Afrika Ortaklık Politikası kapsamında ikili işbirliğini geliştirmeye önem atfettiği ülkelerden biri. Türkiye'nin Gabon'la ticari ve ekonomik ilişkileri son yıllarda hız kazandı.

Türk firmalarının Gabon'a ilgisi artmakta olup, son yıllarda Gabon'da özellikle inşaat ve enerji alanlarında önemli projeler üstlendi.

Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşması geçen yıl iki ülke Dışişleri Bakanları arasında Antalya Diplomasi Forumu çerçevesinde imzalandı.

Librevil'de faaliyet gösteren Türk-Gabon Maarif Okulu anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise seviyelerinde eğitim veriyor.

Türkiye, Gabon'la işbirliğini ve mevcut ilişkilerini, savunma sanayi, tarım, balıkçılık ve madencilik gibi yeni alanları da kapsayacak şekilde ilerletmeyi arzu ediyor.

Kaynak: AA

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